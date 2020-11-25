Pandemi Dönemi'nde evde oturan 3+ çocuklar için el-beyin koordinasyonunu artıran Yeniyıl hediyesi...

Okul Tasarımcısı ve Okulumda.com işbirliği ile hayata geçen, tamamı Türk tasarımcılar tarafından hazırlanmış bir çark oyunu olan Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle; çocukların eğlenirken öğrenmelerini hedeflemektedir.

Çocuklarda; pratik düşünme, el-beyin koordinasyonunu artırma, mantıksal düşünce, sorun çözme ve benzeri gelişim süreçlerinin tamamlanmasına destek olan Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle; çocukların ekran bağımlılığını azaltarak, odaklanmayı artırmaya yardımcı olur. Çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle; basit makinelerin nasıl çalıştığını anlamalarına yardım ederken, problem çözme yeteneğinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

Çocuklara kazandırdığı bir çok yeteneğin yanı sıra; çocukları ile kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynler için de alternatif bir oyundur. Doğal ahşap yapısı ile çocuklarınızla beraber eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bu oyun üzerine kutu içerisinde gelen etiketleri yapıştırabilir ve rengarenk bir çark sistemi oluşturabilirsiniz. Dilerseniz ek parçalar satın alarak sisteminizi büyültebilirsiniz.