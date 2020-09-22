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Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı

Yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Özge Özpirinççi imaj yeniledi. Son olarak yer aldığı dizideki Bahar karakteri ile gönülleri fetheden Özge Özpirinççi boyatmadığı saçları ile doğallıktan yana olduğunu göstermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Özge Özpirinççi yaşadığı büyük değişimi hayranlarıyla paylaştı.

Kültür Sanat 22.09.2020, 21:07
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Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı

Özge Özpirinçci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Çok mutluyum'

Canım İbrahim Zengin Yıllardır beklediğim değişimi gerçekleştirdi! Çok mutluyum ellerine sağlık canım İbrahim!

Özpirinçci'nin paylaşımına birçok arkadaşı da yorum yapmayı ihmal etmedi.

#özge özpirinççi
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