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(Özel) Üsküdar’da 460 yıllık Gülfem Hatun Camii’nin restorasyon çalışması havadan görüntülendi

Üsküdar’da bulunan ve orijinal haline uygun bir şekilde restore çalışması yapılan 460 yıllık tarihi Gülfem Hatun Camii’nde çalışmalar sürüyor. Camide, geçmiş yıllarda kaldırılan çeşmenin aynı yerine inşa edileceği öğrenildi. Restorasyon çalışmaları süren tarihi Gülfem Hatun Camii havadan görüntülendi.

Kültür Sanat 12.10.2021, 09:45
(Özel) Üsküdar’da 460 yıllık Gülfem Hatun Camii’nin restorasyon çalışması havadan görüntülendi

Üsküdar’da bulunan ve orijinal haline uygun bir şekilde restore çalışması yapılan 460 yıllık tarihi Gülfem Hatun Camii’nde çalışmalar sürüyor. Camide, geçmiş yıllarda kaldırılan çeşmenin aynı yerine inşa edileceği öğrenildi. Restorasyon çalışmaları süren tarihi Gülfem Hatun Camii havadan görüntülendi.

Üsküdar Gülfem Sokakta bulunan, Kanuni Sultan Süleyman zamanında eşi Gülfem Hatun tarafından yaptırılan ve yapımı 1561’de tamamlanan 460 yıllık Gülfem Hatun Camii’nde restorasyon çalışması yapılıyor. Edinilen bilgilere göre camiiye sonradan ekleme yapılan tuvaletler ve lojman binası kaldırılacak. Yerine park ve gezi alanı inşa edilecek. Gülfem Hatun’un mezarını barındıran cami, Üsküdar Meydanı’nın simgelerinden biri olacak. Gülfem Hatun’un türbesinin elden geçirilerek onarım yapılacağı ve camiinin önünde bulunan fakat geçmiş yıllarda kaldırılan çeşmenin aynı yerine inşa edileceği öğrenildi.

Restorasyon çalışması yapılan caminin bulunduğu sokakta esnaf olan Haydar Zülfikaroğlu, “Kanuni Sultan Süleyman zamanında eşi Gülfem Hatun tarafından yapılmış olan bir camimiz. Biz doğma büyüme buralıyız. 75 seneye yakın Üsküdar’ın içindeyiz. Bizim hatırladığımız çocukluğumuzdayken, caminin tuvaletleri köy tuvaletleri gibiydi. Abdest alma yerleri dışarıdaydı, bahçesindeydi. Ufak bir şadırvanı vardı, musluklar vardı. Orada abdest alınırdı. Üstü açıktı kapalı değildi. Sonra burası bir kaç kere elden geçti. Eski imamımız Allah rahmet eylesin, Yusuf Hocamız camiyle ilgilendi. Şu an restorasyon çalışması yapılıyor” şeklinde konuştu.

Erkek kuaförü olarak bölgede esnaflık yapan Sinan Aslanpençesi, “Çok eski cami şu an restorasyon yapılıyor. Allah razı olsun yaptırandan, edenden. Bayağı emeği geçti. Biz de çok uzun senedir buradayız. Bayağı yıkık, dökük yerleri vardı. Tuvaletleri sonradan yapıldı. Ben o zaman burada çocuktum. Şu an oraya sadece şadırvan olacak. Başka bir şey olmayacak” dedi.

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