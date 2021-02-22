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(Özel) Restore edilen Akdamar Kilisesi ziyaretçi akınına uğruyor

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan Akdamar Kilisesi, 2013 yılında yapılan restorasyon çalışmalarından sonra ziyaretçi akınına uğruyor.

Kültür Sanat 22.02.2021, 10:38
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(Özel) Restore edilen Akdamar Kilisesi ziyaretçi akınına uğruyor

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan Akdamar Kilisesi, 2013 yılında yapılan restorasyon çalışmalarından sonra ziyaretçi akınına uğruyor.

29 Mart 2007 tarihinde uluslararası törenle ’Anıt Müze’ olarak açılan ve 19 Eylül 2010’da ilk kez ayin yapılan Akdamar Kilisesi’nde, 2013 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Daha önce arkeolojik kazıyla ortaya çıkarılan ve yıkılmaması için ponza dolu çuvallarla ayakta tutulan manastır ve şapel gibi yapılar, 6 aylık çalışma sonucu orijinaline uygun restore edilmesinin ardından özellikle yabancı turistlerin akınına uğradı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Müzesi Müdürü Erol Uslu, Kültür ve Turizm Bakanlığının son dönemlerde kültür ile turizme verdiği önemle ciddi bir atılımda bulunduğunu ifade ederek, bu atılımların olumlu geri dönüşlerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Anadolu coğrafyasında mevcut olan ve herhangi bir inanç kültürü üzerinde yoğunlaşma yapmadan, bütünsel olarak ele aldığı bu yapılar üzerinde yapılan restorasyon çalışmalarının günden güne ziyaretçi sayısını arttırdığını vurgulayan Uslu, “Van denildiği zaman ilk olarak akla gelen Akdamar Adası’ndaki kilisede yapılan restorasyon çalışması, insanların akın akın gelip Akdamar Adası’nı ziyaret etmelerine neden oldu. Akdamar Adası sadece yaz mevsiminde bir görsel şölen değil, kış mevsiminde de farklı bir görselliği ile ön plana çıkmaktadır. Akdamar’ın kışı da, yazı da çok güzel. Bu güzelliği, bu mevcut yapı kompleksini bir bütün olarak görebilmenin şansını, Bakanlığımız tarafından yapılan restorasyon sonucunda olduğunu söylemek mümkündür” dedi.

Akdamar Kilisesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarının yabancı turistler tarafından da olumlu karşılandığının altını çizen Uslu, “Yabancı turistler tarafından bize olumlu olarak ciddi geri dönüşler oluyor. Çünkü hem bir kültüre ait olan tarihi mirasın korunmasında hem de değerlendirilmesinde çok önemli bir yere sahip olan Akdamar Adası, 2015 yılında Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine aldık. Dünya çapında oranın koruma altına alındığının tescil belgesi olarak bugün Akdamar Adası’nın kesin listeye alınması ile ilgili çalışmalarımız yapılmaktadır. Bu da ülkemizi ve ilimizi ziyaret eden yabancı turistlerin Akdamar Adası’nı ziyaret etmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 2020 yılının ziyaretçi açısından biraz verimsiz geçtiğini belirten Uslu, “2019 yılında yaklaşık 225 bin ziyaretçi Akdamar Adası’nı ziyaret ederken, 2020 yılı biraz daha buruk geçti. Bütün dünyada olduğu gibi Van da pandemiden etkilendi ve 2020 yılında 68 bin ziyaretçi Akdamar Adası’nı ziyaret etti. Bizler bu anlamda 2021 yılı başında pandemi ile ilgili bir plan oluşturduk ve Akdamar Adası’na gelen ziyaretçilerin güvenli bir şekilde ziyaretlerini sürdürebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık. Girişlerde ateş ölçer, dezenfektanlarla birlikte çok ciddi çalışmalar yürüttük ve onun meyvesini yavaş yavaş alıyoruz. Sezonun açılması ile birlikte Akdamar Adası’nın pandemiden önce olduğu sayıyı yakalaması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu anlamda herkesin Akdamar Adası’nı gelip görmesini tavsiye ediyor ve kendilerini davet ediyoruz” diye konuştu.
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