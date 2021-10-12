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(Özel) Kış çaylarının hazırlanmasında doğru bilinen yanlışlar

Osmaniye’de sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren kış çaylarının hazırlanmasıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulunan Aktar Bülent Durna, kök karışımı çayların kaynatılarak bitki karışımı çaylarında demlenerek hazırlanması gerektiğini söyledi.

Kültür Sanat 12.10.2021, 09:51
(Özel) Kış çaylarının hazırlanmasında doğru bilinen yanlışlar

Osmaniye’de sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren kış çaylarının hazırlanmasıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulunan Aktar Bülent Durna, kök karışımı çayların kaynatılarak bitki karışımı çaylarında demlenerek hazırlanması gerektiğini söyledi.

Osmaniye’de kış aylarının gelmesiyle birlikte aktarlarda yoğunluk oluşmaya başladı. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin düşmesiyle birlikte vatandaşların tercihi aktarların özel çay karışımları oldu. Kök ve bitki karışımlarından elde edilen lezzetli çayların doğru hazırlanması konusunda tavsiyelerde bulunan Aktar Bülent Durna, kök karışımı çayların kaynatılarak bitki karışımı çaylarında demlenerek hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Kök ve bitki karışım çaylarında doğru bilenenlerin yanlış olduğunu ifade eden Aktar Bülent Durna, “Kış aylarına girdik. Kışın en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bağışıklık sistemini arttırdığımız için vücudu birçok hastalıklardan koruruz. İki tane çay yaptım. Birisi kök gurubu birisi bitki gurubu. Ne olursa olsun kök guruplarının hepsi kaynar. Kök gurupları kaynadıkça özünü daha çok verir ve daha fazla faydalanılır. Bitki gurubunda da demleyerek elde edeceğiz. Anlatmak istediğim bitkilerin kullanımda esas şudur. Bitki guruplarının hepsi demlenir, kök guruplarının hepsi kaynatılarak kullanılır. Bunları vurgulamamın sebebi bunlar birçok insanın doğru bildiği yanlışlardır. Bitkileri saatlerce kaynatıyorlar. Oysa bitki kaynadıkça özelliğini kaybeder. Doğru bilenen yanlışların bu şekilde bilinmesi gerekiyor. Kökleri kaynatın bitkileri demleyin” diye konuştu.

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