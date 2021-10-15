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(Özel) ABD’li turist tescilli lezzet Şuhut keşkeğine hayran kaldı

Afyonkarahisar’da, gerçekleştirilen yemek festivaline katılmak için kente gelen ve şehrin ülke genelinde ün salan damak çatlatan lezzeti keşkekten yiyen Amerikalı Aaron Smith, çok beğendiği yemeği Amerika’ya döndüğünde herkese önereceğini kaydederek, “Bunu yemek sanki uzaklarda bir dağ manzarasına bakıyormuş gibi hissettirdi” dedi.

Kültür Sanat 15.10.2021, 14:09
(Özel) ABD’li turist tescilli lezzet Şuhut keşkeğine hayran kaldı

Afyonkarahisar’da, gerçekleştirilen yemek festivaline katılmak için kente gelen ve şehrin ülke genelinde ün salan damak çatlatan lezzeti keşkekten yiyen Amerikalı Aaron Smith, çok beğendiği yemeği Amerika’ya döndüğünde herkese önereceğini kaydederek, “Bunu yemek sanki uzaklarda bir dağ manzarasına bakıyormuş gibi hissettirdi” dedi.

Afyonkarahisar fuar alanında düzenlenen Gastro Afyon 2020 13. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali’nde Şuhut ilçesinin tescilli yöresel yemeği olan keşkeğe ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin çeşitli illerinden etkinliğe katılan Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmirli gastro şefleri köy fırınına akşam konulan ve sabah kahvaltıda vatandaşların tercihi olan tescilli Şuhut keşkeğinin damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetinden övgüyle bahsetti.

Festivale katılmak için Türk kız arkadaşının daveti üzerine kente gelen ABD vatandaşı Aaron Smith (34), ikram üzerine deneyimlediği tescilli Şuhut keşkeğine adeta bayıldı. Keşkeği yedikten sonra İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını cevaplayan Smith, "Bundan ilk kez yedim ve çok beğendim. Bunu yemek sanki uzaklarda bir dağ manzarasına bakıyormuş gibi hissettirdi. Kesinlikle bunu Amerika’daki arkadaşlarıma önereceğim. Amerika’daki yemekler kesinlikle bir gecede bunun gibi pişirilmiyor. Enteresan gelecek" dedi.

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