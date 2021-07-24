"Oz Ülkesi" tiyatro gösterisi çocukları kahkahaya boğdu

İnegöl Belediyesi’nin Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında İnegöllüler ile buluşturduğu “Oz Ülkesi” isimli çocuk tiyatro gösterisi izleyenleri kahkahaya boğdu.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” Kurban Bayramı sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Bayramın son akşamı amfi tiyatroda gerçekleşen Oz Ülkesi oyunu çocuklar ve aileler tarafından beğeni ile izlendi. Ücretsiz biletli ve pandemi şartlarına uygun bir şekilde gerçekleşen tiyatro oyununa İnegöllü minik izleyiciler büyük ilgi gösterdi.

“Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” kapsamında 24 Temmuz Cumartesi akşamı İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç konseri, 25 Temmuz Pazar akşamı ise İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘’Cimri’’ isimli yetişkin oyunu İnegöllülerin izlenimine sunulacak.