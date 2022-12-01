Osmanlı mirası köprü restore ediliyor

10 milyon TL bütçe ile restore edilecek tarihi köprü ile hem ataların mirasına sahip çıkılacak, hem de köprü aslına uygun mimarisi ile turizme kazandırılacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Osmanlı mirası olan tarihi köprüye sahip çıkarak yıkılmaktan kurtardıklarını belirterek, çalışmaların 31 Mart 2024 yılında tamamlanacağını söyledi. Yayman, “Kırıkhan Danaahmetli’de büyük usta Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi köprümüze el attık. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Dairesi eseri restore edip şehrimize kazandıracak" dedi.