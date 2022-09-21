Osmaniye’nin "Yoğurtlu Kömbesi" tescillendi

Osmaniye’nin yöresel lezzetleri arasında yer alan özellikle Ramazan Bayramı’nda sofraları süsleyen “Yoğurtlu Kömbe” coğrafi işaret tescili aldı.

“Yoğurtlu Kömbe” Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ve DOĞAKA Osmaniye Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Gökhan Gök’ün destekleriyle coğrafi işaret belgesi aldı. Coğrafi işaret belgesi Vali Erdinç Yılmaz’a takdim edilirken, süreçle ilgili bilgiler aktaran Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, “Osmaniye’nin yoğurtlu kömbesini ilk kez tattığımda çok beğendim. Yoğurtlu kömbenin Osmaniye’ye has bir yöresel lezzet olduğunu öğrendiğimde, coğrafi işaret almamız gerektiğini düşündüm. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz ve Osmaniye Sanayi ve Ticaret Odamızla birlikte harekete geçtik, başvurumuzu yaptık. DOĞAKA da teknik destek hazırladı. Coğrafi işaret tescil belgemizi aldık” dedi.

Yoğurtlu kömbenin sadece Osmaniye’de yapıldığını belirten Vali Erdinç Yılmaz ise “Osmaniye yöremizde birçok kömbe çeşidi yapılıyor, bu çeşitler içinde de yoğurtlu kömbe sadece Osmaniye’de yapılıyor. Çok lezzetli, yoğurt ağırlıklı bir tatlı ve aynı zamanda çok hafif ve doğal bir lezzet. İnşallah daha çok tanınıp yaygın hale gelmesini diliyoruz. Yoğurtlu kömbenin coğrafi işaret almasına öncülük eden başta Vali Yardımcımız olmak üzere Osmaniye Ticaret Odası Başkanımıza ve DOĞAKA’ya ve üreticimiz Yıldız Hanıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yoğurtlu kömbenin Osmaniye’deki üreticisi olan Yıldız Küçükkurt da yoğurtlu kömbenin Ramazan Bayramı’nda sofları süsleyen vazgeçilmez lezzet olduğunu ifade etti.