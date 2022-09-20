Osmaniye’de "Tarım, Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi

Osmaniye’de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Tarım, Orman ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 12. Tarım ve Orman İnsan Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan fotoğraflar Osmaniye’de sergilendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce "Çiftçi Varsa Hayat Var" temasıyla kentteki bir AVM’de sergilenen ödüllü fotoğrafların konusunu tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıdaların işlenmesi ve muhafazası, hasat, harman, üretici, çiftçi, çiftçilik mesleğinin önemi, kırsal yaşam ve her türlü tarımsal faaliyet oluşturdu. Kurdele kesimin ardından sergiyi gezen Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler fotoğraflar hakkında Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç’ten bilgiler aldılar.

Açılışın ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Çiftçi Varsa Hayat Var konulu resim sergisi düzenlendi. Bugün serginin açılışını yaptık. Ardından sergiyi gezdik. Burada şunu gördük. Çiftçi hayat veriyor ve her anlamda değer katıyor. Sergide ayrıca ülkemizin güzellikleri ve zenginliklerinin yer almasını görmekten de çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.