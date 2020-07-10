Osmangazi’ye Moğolistan’dan kardeş şehir

Osmangazi Belediyesi, tarihte ilk kez ‘Türk’ kelimesinin geçtiği Orhun Yazıtları’nın yer aldığı Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi ile kardeş şehir oldu. Kardeşlik kararının ardından Osmangazi Belediyesi’nin projelerini yakından inceleyen Moğol heyet, hayran kaldıkları projeleri kendilerine örnek aldı.

Pandemi süreci öncesinde Bursa’ya gelen Arkhangai Belediyesi Meclis Başkanı Usukhbayar Bider ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar arasında yapılan görüşmede iki belediyenin kardeş şehir olma düşüncesi ortaya çıktı. Osmangazi Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan karar ile iki belediye kardeş şehir oldu. Kardeşlik köprüsünün kurulmasının ardından Moğolistan Belediyeler Birliği Temsilcisi Harnuud Ganbayar, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret etti.

Arkhangai Belediyesi ile pandemi süreci öncesi kardeş belediye olma konusunda görüştüklerini hatırlatan Başkan Dündar, “Osmangazi Belediye Meclisi, bu kardeşlik kararını onayladı. Bu kararın ardından Moğolistan Belediyeler Birliği Temsilcisi Harnuud Ganbayar ziyaretimize geldi. Kardeşlik çerçevesinde karşılıklı projeleri uygulamaya başlıyoruz. İlk olarak Osmangazi Katı Atık Getirme Merkezi’ni inceleyecekler. Bu projemizi örnek alıp Moğolistan’da da uygulanmasını istiyorlar. Ayrıca UNESCO tarafından 2020-2021 yılının ‘Bilge Tonyukuk Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla Osmangazi Belediyesi olarak, kardeş belediyemiz Arkhangai Belediyesi ile ortaklaşa ‘Bilge Kağan Sempozyumu’ düzenlenmesi konusunda çalışıyoruz. Orhun Yazıtları’nın bulunduğu Arkhangai şehri ile Osmangazi Belediyesi’nin böyle bir iş birliği içerisinde olması, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacak” dedi.

Moğolistan Belediyeler Birliği Temsilcisi Harnuud Ganbayar da, Başkan Dündar’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Osmangazi Belediyesi ile kardeşliğimizi ilerletme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Osmangazi Belediyesi’nin projelerini inceliyoruz. Sempozyum düzenleme çalışmalarımız var. Kardeşliğimizi ilerletmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.