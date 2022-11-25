Öğrenciler bilgilerini, "Tarihe Açılan Odalar"ı gezerek pekiştiriyor

Zonguldak’ta öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgilerini, "Tarihe Açılan Odalar"ı gezerek pekiştiriyor.

Zonguldak Gençlik Merkezi tarafından Malazgirt Zaferi ile başlayıp Cumhuriyetin kurulmasına kadar geçen sürede yaşanan tarihsel olayların yer aldığı "Tarihe Açılan Odalar" projesi hayata geçirildi. Mankenlere dönemin kıyafetlerinin giydirilmesiyle oluşturulan dekorlarla öğrencilerin tarih bilgilerini deneyimlemeleri fırsatı sunuluyor. Ses ve ışık efektleriyle de desteklenen odalarda önemli olayların yer aldığı videoları izleyen öğrenciler adeta o anları yaşıyor.

16 Türk Devleti’nin isimleri ve bayraklarını yakından inceleyen öğrenciler, Türk devletlerinin ulu ve uzun ömürlü olduğunu simgeleyen çınar ağacının bulunduğu odada hatıra fotoğrafı da çektiriyor. Gençlerin odaları adeta müze ortamında gezdiğini anlatan Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Zonguldak Gençlik Merkezi olarak gençlerin sosyal kültürel faaliyetlerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla güzel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla sürekli gençlerimizle bir arada sohbet ederek istişare ederek çeşitli faaliyetlerle çalışmalar gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bizim bu seneki çalışmalarımızın içerisinde tarihe açılan odalarımız var. Burada gençlerimiz geldiğinde Malazgirt’ten başlayarak İstanbul’un fethi, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ilk meclisimizi gezmekle birlikte müze havasında anımsıyorlar, görüyorlar. Eğitimlerini alıyorlar. Bunları sağlamak amacıyla gençlerimizle bir arada oturduk farklı nasıl bir değer katabilir düşüncesiyle böyle bir ortam oluşturduk. Gençlerimiz buraya yoğun bir şekilde katılım sağlıyorlar. Gerek üniversitemiz, gerek Milli Eğitime bağlı okullarımızdan öğrencilerimiz geliyor ve gözlemliyorlar. Odaya girdiklerinde odadaki fiziki olarak ortamı gözlemliyorlar. Daha sonra video izlemek suretiyle kendilerine cevap verilen soruları cevaplamak suretiyle odaları peşi sıra gezip final odasına kadar ilerliyorlar. Manevi olarak duygularını tatmin ediyorlar. İçeriden duygusal olarak çıkıyorlar. Bunları yaşamak bizim adımıza mutluluk verici. Çünkü Türkiye genelinde 500’ün üzerinde gençlik merkezi var. Bu noktada tek örnek olmak bizim açımızdan çok güzel" diye konuştu.

Odaları gezen lise öğrencisi Rabianur Harmankaya, "Tarihi açıdan odaları geziyoruz. Bildiğimiz anda başka odaya geçtiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Soruları doğru cevapladıkça diğer odaya geçiyoruz. Sanki eski zaman canlandırması olduğu gibi çok güzel oluyor. Çok anlamlı olmuş. Çok tavsiye ediyorum" dedi. Bir başka öğrenci de "Tarihi açıdan somut anlamda bize hem yaşatıyor. Hem de hangi şartlar altında yaşamlarını sürdürdüklerini gösteriyor. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Türkiye’de eşi benzerini görmediğim bir çalışma olmuş" ifadelerine yer verdi.