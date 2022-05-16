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Nurullah Genç: "Şiir, insan ruhunu berraklaştırır"

12. Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu şair ve yazar Nurullah Genç, "Sanat ve Hayat" adlı söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi. Genç, "Şiir, insan ruhunu berraklaştırır. Her insan her gün bir şiir okusaydı dünya da aynı dünya olmazdı" dedi.

Kültür Sanat 16.05.2022, 12:30
Nurullah Genç: "Şiir, insan ruhunu berraklaştırır"

12. Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu şair ve yazar Nurullah Genç, "Sanat ve Hayat" adlı söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi. Genç, "Şiir, insan ruhunu berraklaştırır. Her insan her gün bir şiir okusaydı dünya da aynı dünya olmazdı" dedi.

Kocaeli Kitap Fuarı’nın Türkiye’nin en önemli kitap fuarlarından birisi olduğunu belirten Nurullah Genç, "Şiir, insan ruhunun en saf sesidir. Bizim medeniyetimizde eğer şair doğru bir şekilde yaşarsa, hakikat üzerine yaşarsa söyledikleri hakikate dönüşür. Şiir, insan ruhunu berraklaştırır. Her insan her gün bir şiir okusaydı dünya da aynı dünya olmazdı" dedi. Genç, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi size üç fotoğraf göstereceğim. Birincisinde Bilal Habeşi’nin göğsüne konan taşlar, Kâbe’nin zeminine yatırılıyor, yani işkence ediliyor. Ona 3 tane put uzatılıp onlara iman etmesini ve Peygamberi (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) inkar etmesi isteniyor. Başka bir fotoğraf ise 1941 Amerika’sından, bir siyahi kadın otobüste ileriye doğru yürüyerek ön koltuklardan birisine oturuyor. Beyazlar ayağa kalkıyor. Çünkü beyazlar varken siyahların otobüste oturması ve önde olması yasaktır. Daha düne kadar siyah çocuklar, beyaz çocuklarla aynı okula gidemezdi, aynı yerde yemek yiyemezlerdi. Üçüncü fotoğraf ise Mekke’nin fethinden. Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem), Kâbe’ye girip putları yıkıyor. Bilal Habeşi’den dama çıkıp ezan okumasını istiyor. 3. fotoğraf hakiki sanat fotoğrafıdır. Bugün dünyanın hepsi bu en güzel sanat fotoğrafını tanıyıp bilmesi gerekiyor. Sanat ve hayat, insanın Allah ile Adem arasındaki ilk konuşmadır. İlk sanat budur. Akabinde ise başka bir medeniyet başladı. O siyah kadını ön koltuklara oturtmayan medeniyettir. İkinci sanat, bu ateş sanatıdır. Ateş sanatının ortaya çıkardığı anlayış, Allah’a ortak koşma yeridir. Bu ateş sanatının anlayışı, şuan Hollywood sinemasına hakimdir"

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