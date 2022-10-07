Nobel Barış Ödülü’nü Bialiatski, insan hakları örgütleri ile paylaştı

2022 Nobel Barış Ödülü’nü Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi kazandı.

2022 Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Norveç Nobel Komitesi tarafından 2022 Nobel Barış Ödülü’nü Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi’nin kazandığı açıklandı. Nobel Barış Ödülü Başkanı Berit Reiss Andersen, "Savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini belgelemek için olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Birlikte barış ve demokrasinin insan hakları için önemini gösterdiler" dedi.

Belarus’ta hapiste olan Ales Bialiatski’ye ödülün nasıl verileceği tartışma konusu olurken, Rus insan hakları örgütü Memorial geçtiğimiz yılın başında kapatılmıştı.