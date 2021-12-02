banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi

Netflix'te aralık ayında hangi yapımlar var? İşte program!

Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2021 Aralık ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

Kültür Sanat 02.12.2021, 12:53 02.12.2021, 15:05
Netflix'te aralık ayında hangi yapımlar var? İşte program!

Yılın son ayının programında, "The Hand of God", "Don't Look Up", "The Power of the Dog", "The Witcher" 2. sezon ve "Voir" gibi yapımlar yer alıyor.

Öte yandan fenomen dizi La Casa de Papel'in de final sezonu geliyor.

İşte Netflix'in Aralık 2021 programı...

1 ARALIK: THE POWER OF THE DOG

Başrolünü Benedict Cumberbatch ve Kirsten Dunst'ın paylaştığı "The Power of the Dog", Thomas Savage'ın 1967 tarihli aynı adlı romanına dayanıyor. Jane Campion tarafından yazılıp yönetilen 2021 yapımı western drama filmi, bir çiftlik sahibinin yaşamından bir kesiti konu alacak.

1 ARALIK: LOST IN SPACE (3. SEZON)

Robinson Ailesi'nin yaşadığı maceraları konu alan bilim kurgu dizisi Lost in Space, 3. ve final sezonu ile izleyicilere veda edecek.

3 ARALIK: LA CASA DE PAPEL (5. SEZON 2. KISIM)

Dizinin final sezonunun 5 bölümden oluşan 1. kısmı 3 Eylül'de yayınlandı. Kalan 5 bölüm de 3 Aralık'ta yayınlanacak ve soygunun nasıl tamamlanacağı ortaya çıkacak.

3 ARALIK: JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI (4. SEZON)

6 genç kampçının maceralarını konu alan animasyon dizisi yeni sezonuyla 3 Aralık'ta yayınlanacak.

6 ARALIK: VOIR

Baş yapımcıları arasında David Fincher ve David Prior gibi isimlerin yer aldığı belgesel tarzındaki dizi, izleyicileri heyecanlandıran, hayrete düşüren, zorlayan ve sonsuza kadar değiştiren film sahnelerini derinlemesine inceleyecek.

10 ARALIK: BEKLE BİZİ VAHŞİ DOĞA!

Animasyon filmi "Bekle Bizi Vahşi Doğa!", yuvalarını bulmak için esaretten kaçan bir grup hayvanı konu alıyor.

10 ARALIK: THE UNFORGIVABLE

Başrolünde Sandra Bullock'un yer aldığı film, iki polis memurunu öldürdüğü için 15 yıllık hapis cezasına çarptırılan bir kadının, hapisten çıktıktan sonra tekrar topluma karışmak için çabalamasını konu edinecek.

15 ARALIK: THE HAND OF GOD

Oscar ödüllü senarist ve yönetmen Paolo Sorrentino'nun yeni filmi, 1980'lerde futbola duyduğu sevginin peşinden giderken bir aile trajedisiyle sarsılan genci anlatacak.

17 ARALIK: THE WITCHER (2. SEZON)

Henry Cavill'in başrolünde yer aldığı ve Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan The Witcher'ın 2. sezonu,17 Aralık'ta gösterime girecek.

22 ARALIK: EMILY IN PARIS (2. SEZON)

Chicago'lu pazarlama yöneticisi Emily Cooper'ın Paris'te hayallerindeki pozisyona ulaşmasından sonraki maceralarını konu alan bu dizinin ikinci sezonu izleyicilerle buluşacak.

24 ARALIK: DON'T LOOK UP

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrance, Jonah Hill ve Timothee Chalamet gibi oyuncuların yer aldığı "Don't Look Up", Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı inandırmaya çalışan bir çift araştırmacıyı konu alıyor.

31 ARALIK: COBRA KAI (4. SEZON)

"Karete Kid" filminin devam niteliği sayılan dizinin dördüncü sezonu 31 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7