’Nereye Gidiyoruz’ ilk kez Küçükçekmece Cennet Sahnesi’nde seyirciyle buluştu

Usta tiyatro oyuncusu Hakkı Ergök’ün, Nâzım Hikmet’in yazdığı şiirlerinden yola çıkarak sahneye uyarladığı “Nereye Gidiyoruz?” isimli tiyatro oyunu, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilk kez seyirciyle buluştu. Sahneye konan ve oynanan oyun, izleyiciden büyük alkış aldı.

Usta tiyatro oyuncusu Hakkı Ergök’ün, Dünya Şairi Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde yazdığı şiirlerinden yola çıkarak sahneye uyarladığı “Nereye Gidiyoruz?” isimli tiyatro oyunu, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilk kez seyirciyle buluştu. Ergök tarafından kurgulanan, sahneye konan ve oynanan oyun, izleyiciden büyük alkış aldı.

Tek kişilik performansıyla sahnede göz dolduran ve oyun öncesi açıklamalarda bulunan usta oyuncu Hakkı Ergök, Nâzım Hikmet’in bir dünya şairi olduğunu vurgulayarak, “Acılarıyla beslenmiş, çok çekmiş, kıymetini bilemediğimiz dünya edebiyatının büyük şairi Nâzım Hikmet’in bütün hayatını bir oyuna sığdırmak zordu. Yaşamının bir kesitini almak istedim. Bursa Cezaevi’nde yattığı dönem Nâzım’ın en verimli çağı.10 yıl Memleketinden İnsan Manzaraları’nı, Piraye’ye Mektuplar’ı orda yazmış. Okudukça kronolojik olarak şiirleri dizdiğimde onun hayat hikâyesi olduğunu gördüm. Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde yattığı dönemde hayatını anlatmaya çalıştım. Epeydir düşündüğüm bir projeydi. Aslında bir orotoryo yapmak isterdim. İnşallah zaman içerisinde layık olduğu yere geleceğine, daha iyi bir yere geleceğine inanıyorum ” diye konuştu.

Bursa, Bodrum, Mersin ve Adana’da izleyiciyle buluşacak

Kerem Gibi, Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler, Ben İçeri Düştüğümden Beri, Doğum, Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz, Vatan Haini, Yaşamaya Dair ve Memleketim şiirlerinin yer aldığı oyun izleyenleri derinden etkiledi. Müzikleri Kenan Yılmaz imzası taşıyan “Nereye Gidiyoruz?”, 22 Ekim’de Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 30 Ekim’de ise Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Oyunun önümüzdeki günlerde Bursa, Bodrum, Mersin ve Adana’da sahnelenmesi planlanıyor.