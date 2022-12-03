Nasreddin Hoca fıkraları anlatı geleneği UNESCO listesinde

Nasreddin Hoca fıkralarını anlatı geleneği, Fas’ta yapılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Toplantısı’nda İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fas’ta devam eden UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetler Arası 17. Komite Toplantısı’na ‘Nasreddin Hoca fıkralarını anlatı geleneği’ ve ‘Çay Kültürü’ adaylık dosyalarıyla katıldı. Toplantıda yüzlerce yıllık geleneği barındıran 2 kültürel unsur da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi.

“Nasreddin Hocamızın fıkralarını, değerlerini tüm dünyada daha da yaygın hale getireceğiz”

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Akşehir’de Nasreddin Hoca torunları olarak aldıkları haberle çok sevindiklerini belirterek, "Çünkü Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne eklenmiş oldu. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’la birlikte çok uluslu adaylık başvurusu yapılmıştı. Fas’ın başkenti Rabat’ta 28 Kasım-3 Aralık 2022 tarihlerinde hükümetler arası komite toplandı ve 17. oturumda bu karar alındı. Bu çerçevede UNESCO daimi temsilcimiz Gülnur Aybet’e, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve her zaman yanımızda olan Konya Milletvekilimiz Orhan Erdem’e şükranlarımızı arz ediyorum. Akşehir Belediyesi olarak 6 yıldır Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda ulusal bazda ilkokullar arasında Nasreddin Hoca fıkra canlandırma yarışmaları yapıyoruz. Her geçen yıl bu yarışmalarımıza katılan il sayısı da artıyor, yaklaşık 50 civarında ilimiz katıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte bu fıkra canlandırma yarışmalarını uluslararası boyuta taşımayı düşünüyoruz. Bu anlamda da önce Türki Cumhuriyetlere, daha sonrasında balkan ülkelerine bu yarışmaları taşıyacağız ve Nasreddin Hocamızın fıkralarını, değerlerini tüm dünyada daha da yaygın hale getireceğiz” dedi.

1996 yılı UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) tarafından “Nasreddin Hoca Yılı” ilan edilmişti. Akşehir Belediyesi de 63 yıldır 5-10 Temmuz tarihleri arasında uluslararası olarak Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği düzenlerken, 24-26 Ekim tarihlerinde de Nasreddin Hoca Anma Günleri düzenliyor. Nasreddin Hoca Anma Günleri çerçevesinde 6 yıldır da Milli Eğitim Bakanlığı ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile Ulusal İlkokullar Arası Akşehir Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenleniyor.