Nallıhan’da 1. Uluslararası Begdili Boyu Kurultay Şöleni düzenlenecek

1. Uluslararası Begdili Boyu Kurultay Şöleni, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 24 Eylül’de başlıyor.

Yurdun dört bir yanına dağılmış Badıllı Beydili boyuna mensup insanları bir araya getiren Badıllı Beydili Dernekler Birliği ve akraba sivil toplum kuruluşları (STK) işbirliğinde organize edilen 1. Uluslararası Begdili Boyu Kurultay Şöleni, 24-25 Eylül tarihlerinde Nallıhan’ın Beydili köyünde gerçekleştirilecek. Ülkenin farklı şehirlerinde ve yurt dışında yaşayan boy mensuplarını bir araya getirerek ortak değerler etrafında buluşmayı amaçlayan şölene Begdili boyuna mensup alt ocak, aşiret, oymak ve obalar davet edilirken, halk sanatçıları da şölende yer alacak.