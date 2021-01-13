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Müttefik oyuncuları kim? Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik filmi hakkında
Müttefik filmi bu akşam televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Brad Pitt ile Marion Cotillard'ın yer aldığı 2016 çıkışlı film Müttefik oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar...
Kültür Sanat 13.01.2021, 22:30 13.01.2021, 22:32
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Müttefik oyuncuları kimler? Müttefik filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. II. Dünya Savaşı konulu bir romantik gerilim filmi 2016 yılında vizyona girdi.MÜTTEFİK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Romantik savaş türü Müttefik filmi birbirine aşık olan iki apayrı insanı temel alıyor. İstihbarat subayı Max Vatan 1942 yılında Kuzey Afrika’da düşman hattında savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır. İkili hemen birbirlerine aşık olurlar. Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın büyük baskısına direnip direnememenin sınavını vermek zorunda kalacaktır.
|Aktör
|Rolü
|Brad Pitt
|Max Vatan
|Marion Cotillard
|Marianne Beausejour
|Jared Harris
|Frank Heslop
|Matthew Goode
|Guy Sangster
|Lizzy Caplan
|Bridget Vatan
|Anton Lesser
|Emmanuel Lombard
|August Diehl
|Hobar
|Camille Cottin
|Monique
|Charlotte Hope
|Louise
|Marion Bailey
|Bayan Sinclair
|Simon McBurney
|S.O.E. çalışanı
|Daniel Betts
|George Kavanagh
|Thierry Frémont
|Paul Delamare
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