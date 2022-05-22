Mersin’de 40 binden fazla Yörük Türkmen Şöleni’nde buluştu

Mersin’in Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Geleneksel Türkmen Şöleni’nde 40 binden fazla Yörük bir araya geldi.

Mersin Erdemli’de ilki 1978 yılında düzenlenen “Türkmen Şöleni” 31 yıldır sürüyor. Başbuğ Alparslan Türkeş’in döneminde başlayan ve merhum Türkeş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de defalarca katıldığı Yörüklerin buluşmasını temsil eden şölen Erdemli Çamlığı’nda düzenlendi. Türkiye’nin dört bir tarafından yöresel halk oyunu ekiplerinin de yer aldığı şölende Yörüklerin kıl çadırları kuruldu, yayık ayranları yapıldı, doğal limonata tankları kuruldu. Şölende saç üzerinde hazırlanan sıkma börekler de vatandaşlara ikram edildi. 40 binden fazla kişinin katıldığı şölendeki vatandaşlar, güzel vakit geçirdiklerini söylediler.

Yöresel oyunların ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Ayşe Dinçer türküleriyle vatandaşları coşturdu. Şölenin ünlü sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ile Demet Akalın’ın sahne almasının ardından sona ereceği belirtildi.

“Türk kültürünün en güzel örneklerinden biri”

Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ”1978’de ben lise öğrencisiydim, lise öğrencisiyken kutladığımız, rahmetli başbuğumuzun şereflendirdiği, defalarca çok saygıdeğer genel başkanımızın taçlandırdığı Türk kültürünün en güzel örneklerinden biri olan Erdemli’de insanlarımızın birliğinden yana, beraberliğinden yana, kardeşliğinden yana Erdemli kültürünün geleceği en güzel şekilde, en mükemmel şekilde aktarılmasının konu edindiği Türkmen Şöleni gerçekten bu ülkenin birliği ve beraberliği, kardeşliği için çok önemli. Bunun en büyük göstergesi de zaten binlerce insanımızın şöleni şereflendirmesi” dedi.

40 binin üzerinde katılım oldu

Bugün 31’incisi düzenlenen şenliğin sadece 12 Eylül ve pandemide kesintiye uğradığını belirten Başkan Tollu, ”Bizim beklentimiz 30 binin üzerinde insandı. Çok şükür az önce çamlığımızın giriş ve çıkış kapısından gelen misafirlerimizi saymıyoruz, 38 bin insanımızın program başlamadan şereflendirdiği, 40 bin üzerinde insanımızın taçlandırdığı Türkmen Şöleni bu ülke için bir mihenk taşı oluyor. Erdemli’mizde kültürümüzün kalkınmasında, kendimizin tanıtılmasında, kardeşliğimizin doruğa çıkarılmasında çok önemli bir faaliyet Türkmen Şölenimiz. İnşallah bunu biz Allah nasip ederse kesintiye uğramadan kıyamete kadar taşıyacağız. Çünkü kültürünü kaybeden, geleneklerini kaybeden, göreneklerini kaybeden, benliğini kaybeden toplumların, milletlerin yaşamadığını görüyoruz. Biz Türk kültürünü en güzel şekilde geleceğe aktaracağız” ifadelerini kullandı.

Şölene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP ve AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.