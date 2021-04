MERAK UYANDIRAN YABANCI YAPIMLAR NİSAN’DA YİNE GAİN’DE

GAİN izleyicisini Nisan ayında da birbirinden renkli yabancı içerikler bekliyor. Farklı hikayeleri, kısa ve keyifli formatta sunan GAİN, her zevke hitap eden geniş seçkisiyle yeni alışkanlığımız olmaya oynuyor. Efsane müzisyenler David Bowie ve Leonard Cohen’in belgeselleri, futbol ikonu Totti’nin hayatını konu alan mini drama serisi, HBO, BBC ve NBC’nin iddialı yapımları, distopik serüvenlerden komedi ve dramaya uzanan diziler Nisan ayında GAİN’de.

İşte GAİN’in Nisan ayında seyirciyle buluşturacağı yabancı içerikler:

Years and Years

HBO ve BBC ortak yapımı Years and Years izleyiciyi yakın geleceğe dair bir distopya hikayesine davet ediyor. Ancak dizinin karanlık değil, ince esprilerle dolu, sıcacık ve umut dolu bir dünyası var. Manchesterlı bir ailenin 2019 yılından 2034’e kadarki hayatına odaklanan dizide hem kişilerin dönüşen hayatlarını izliyoruz hem de dünyada yaşanan ekonomik krizleri, hırslı politikacıları, teknolojik ilerlemeleri ve diğer toplumsal dönüşümleri... Dizideki kurgusal dünyanın günümüzden çok da farklı olmadığını görmek, izleyiciyi oldukça etkileyecek. Years and Years, Nisan ayından itibaren GAİN’de.

Zoey's Extraordinary Playlist

NBC’nin 2020 Ocak ayında prömiyerini yapan dizisi Zoey's Extraordinary Playlist, müzikal komedi ile dramayı buluşturuyor. İnsanların en derin düşüncelerini şarkı olarak duyabildiğini keşfeden yazılım geliştiricisi Zoey Clarke’ın hikayesi GAİN izleyicisini sadece eğlenceli hikayesiyle değil, müzikleriyle de cezbedecek. Oturduğu yerde dans ettirirken,hem güldürüp hem ağlatan dizi Nisan ayında GAİN’de yayında olacak.

The Girlfriend Experience

The Girlfriend Experience, deneyimli yönetmen Steven Soderbergh’in 2009 yapımı aynı isimli filminden uyarlandı. Dizide, müşterilerine ‘kız arkadaş deneyimi’ sunan seçkin seks işçilerinin dünyasını keşfeden genç bir hukuk öğrencisinin başından geçenler anlatılıyor. Yönetmen koltuğunu Amy Seimetz ve Lodge Kerrigan paylaşırken, Steven Soderbergh bu kez yapımcı olarak projede yer alıyor. Dizi Nisan ayında GAİN’de yayına giriyor.

Motherland

Motherland, anneliğin zorlukları ve travmalarına odaklanan bir komedi dizisi. Çocukları ve işi arasında denge kurmaya çalışan orta sınıf anneler Julia ve Liz ile evde çocuklarına bakan baba Kevin’in hayatı, her işi yolunda giden süper anneler gibi organik yiyecekler, bakımlı saçlar ve boş vakitten ibaret değil. Anneliğin romantize edilen yüzünün ötesinde, derinlikli gerçekleri izleyiciye anlatan BBC yapımı dizi Nisan ayında GAİN’de.

Leonard Cohen I'm Your Man

Efsanevi müzisyen Leonard Cohen’in hayatı ve kariyerini anlatan belgesel, Cohen hayranlarıyla Nisan ayında GAİN’de buluşacak. Belgeselde, Cohen’in müziği ile kariyerlerini etkilediği Nick Cave’den Rufus Wainwright’a kadar pek çok sanatçı Cohen şarkılarını yorumluyor. Ayrıca Mayıs 2005'te New York'taki Slipper Room'da film için özel olarak çekilen ve sanatçının sahneyi U2 ile paylaştığı bir performans da bu belgeselin en can alıcı detaylarından.

David Bowie: The Last Five Years

HBO yapımı belgeselde, müziğin devir açıp kapatan adamı David Bowie’nin son 5 yılını izliyoruz. Ömrünün en üretken yılları olarak görülen bu dönem, Bowie'nin son iki albümü The Next Day ve Blackstar’ın hazırlanış sürecinin yanında kendisinin en büyük hayallerinden Lazarus müzikaliyle ilgilendiği dönemi de kapsıyor. Yönetmenliğini Francis Whately‘in üstlendiği ve prömiyerini DOC NYC belgesel film festivalinde gerçekleştiren belgesel Nisan ayında GAİN’de.

One Captain - F. Totti

İtalyan futbol efsanesi Francesco Totti’nin 27 yıllık kariyerini arşiv görüntüleri ve güncel drama sahneleriyle ortaya koyan, etkileyici bir hayat hikayesi. One Captain, Totti’nin ona tapan taraftarlar, manşetler ve şaşaa ile dolu kariyerinin yanı sıra yaşadığı çelişkileri ve zorlukları da izleyiciyle paylaşıyor. İtalyan popüler kültürünün vazgeçilmez figürlerinden Totti’nin yaşamını daha önce hiç izlemediğiniz şekilde anlatan bu yapımı, futbolseverlerin yanı sıra gerçek hayat hikayeleri arayanlar da hayranlıkla izleyecek. One Captain, Nisan ayında GAİN’de.

Dead Pixels

Bir bilgisayar oyunu, üç yakın arkadaş ve sanalla gerçeğin iç içe geçtiği hayatlara yakından bir bakış... Dünyaları, kurgusal Kingdom Scrolls role-play oyunu etrafında dönen Meg, Nicky ve Usman'ın takıntılı hayatlarını komik bir dille anlatan Dead Pixel, Nisan ayında GAİN izleyicisiyle buluşacak.

Confess

Yönetmen koltuğunda Elissa Down’un oturduğu Confess, zorlu geçmişini geride bırakmaya ve geleceğini rayına oturtmaya çalışan Auburn Reed’in iniş çıkışlarla dolu hikayesini anlatıyor. Parçalanmış hayatını yeniden inşa etme mücadelesinde Auburn, yaşadığı zorlukların ortasında kendisini sırlarla dolu bir adama aşık olarak bulur. Peki, sırlarla yaşamak mı daha zor, yoksa itiraf etmek mi? Katie Leclerc ve Ryan Cooper’ın başrolleri paylaştığı ‘Confess’ Nisan ayında GAİN’de.

Corporate

Beyaz yakalıların kayıtsız kalamayacağı bir kurumsal hayat komedisi... Sık sık kendi iş hayatınızdan da referanslar bulabileceğiniz Corporate’da çok uluslu kurumsal şirket Hampton DeVille’in çalışanları ile zorlu yöneticilerini seyrediyoruz. Aynı şirketin iki mutsuz ve bezgin çalışanı Matt ile Jake’in diğer iş arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlardan tahammül sınırlarını zorlayan yöneticilerine kadar pek çok detay, dizide kara mizah tarzıyla aktarılıyor. Corporate Nisan ayından itibaren GAİN’de.

