Memleket özlemi çeken Mamak’ta buluşuyor

Mamak Belediyesi’nin bu yıl ilk olarak düzenlendiği “HemFest” hemşehri günleri Üreğil Millet Bahçesi’nde coşkuyla kutlandı. Hemşehri Festivali’nin ilk şehri İç Anadolu’nun kültür mozaiği Çorum oldu.

Çorum’a özgü yöresel lezzetlerin, şehrin manevi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı stantların kurulduğu etkinliğe, Aksaray Merkez Valisi Ali Mantı, Çorum Vali Yardımcısı Hakan Kubali, AK Parti Ankara Milletvekili, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Eren, önceki dönem, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Milletvekili ve TBMM Meclis İdari Amiri Ahmet Gündoğdu, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Çorum İlçe Belediye Başkanları, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erdoğan’dan Köse’ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin hizmetine sunmuş olduğu Millet Bahçelerinin en güzellerinden birinde, Üreğil’de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, “Bu güzel günün keyfini, birliğini, beraberliğini ve muhabbetini hemşehrilerimizle yaşayalım istiyorum. Tüm dünyanın da tanıdığı Çorumlu hemşehrilerimiz aklımıza, vatanına, milletine, bayrağına, özünden bağlı, samimi ve doğal insanlar olarak kazınmıştır. Bu kültürü, bu değerleri, gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere bu tür festivallerle aktarılmasını istiyorum. Bu etkinliklerin devamını diliyor emeği geçen herkese başta, Belediye Başkanımız Murat Köse’ye şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Her zaman hemşerimizin yanındayız"

İlçede farklı kültürlerin yaşatılabilmesi, birlik beraberlik içinde kaynaşması adına bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ise, “Bugün burada değerli Çorumlu hemşerilerimizin kültürünün en önemli öğeleri olan, türkülerini, şarkılarını, oyunlarını ve yemeklerini sergileyeceğiz. Biz her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Bu kültürün korunması ve yaşatılması milletimiz adına, gelecek nesiller adına büyük önem taşımakta. Çorumlu hemşehri buluşmasının ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizleri bu etkinlikte buluşturan başta Sayın Belediye Başkanımız Murat Köse’ye ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

"Birbirimize kenetlenmemize bu festivaller vesile olacak"

Bu tür festivallerle hem gelenek ve görenekleri yaşatmayı hem de Ankara’da yaşayan tüm hemşehrileri bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, “Geçmişi olmayanın geleceği olmaz anlayışıyla yola çıkarak düzenlendiğimiz bu organizasyonda, gençlerimizin gelenek ve göreneklerini yaşayacağı ortamlar sunma gayreti içerisindeyiz. Aile, akraba ve sülaleden sonra hemşehri gelir. Biz de bu yüzden hemşehri buluşmasını ’Büyük Aile’ olarak isimlendirdik. Biz, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesine göre hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hizmet yaparken gönüllere de girmeyi önemsiyor, şehri inşa ve ihya ederken gönüllerle köprüler kurmaya özen gösteriyoruz. Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliğinin Ankara’da en güzel örneklerini, güzel Mamak’ta sergilemek için gayret ediyoruz. Her yaştan insanımıza hizmet etmek için her mahallemizde güzel eserler bırakıyoruz. Sosyal dayanışmayı ve kaynaşmayı daha da çok ön plana çıkaracak, hep beraber vatanımıza ve milletimize sahip çıkacağız. Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine ve birbirimize daha çok kenetlenmemize bu festivaller vesile olacak” dedi.

"Kardeşlik temelini Mamak’ta atıyoruz"

Aile buluşması kapsamında düzenlenen festivalde Ankara’daki hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ankara Çorumlu Dernekler Federasyon Başkanı Hayri Çağır, “Bugün burada Çorum kültürünü anlatan stantlarımız ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sefere çıkarken hazırlamış olduğu, coğrafi olarak da tescillenmiş İskilip Dolması’nı tadıp, festivalimizi dualarla açacağız. Burada, Çorumluların kardeşliklerinin ilelebet daim olduğunu, temelinin Mamak’ta atıldığına dair mührünü vuracağız. Bu güzel organizasyonda bizleri buluşturan, bu etkinliği düzenleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Şehrine katkı sağlayan herkes o şehrin sahibidir"

81 ilden göç alan Mamak’ta, kendi şehrinin geleneğini, göreneğini, örfünü, âdetini ve yemeğini tanıtmak için bugün burada Çorumlularla bir araya gelmekten mutluluğunu yaşadığını ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Hepimiz Mamak’a olan sevgimizle bir aradayız. Bu sevgimi kentimizi geliştirip çocuklarımıza daha güzel bir Mamak bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bizim bakış açımıza göre şehrine katkı sağlayan herkes o şehrin sahibidir. Farklı kültürlerin, yaşatılması, tanıtılması ve hemşehrilik hukukunun geliştirilip sahip çıkılması gerekmektedir. Birlik duygusunun geliştirilmesi ve sürdürülmesi adına düzenlenen hemşehri festivalinde emeği geçen herkese, göreve başladığı günden bugüne Mamak’ın çehresini değiştiren, emek veren, gayret gösteren, eser üreten çok kıymetli Belediye Başkanımız Murat Köse’ye çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.