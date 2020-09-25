MasterChef Walison Fonseca kimdir?

MasterChef yarışamsı ile tanınan Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca kaç yaşında? Walison Fonseca eşi kim? Walison Fonseca kızı!

WALISON FONSECA KİMDİR?

Masterchef 2020'nin en çok ilgi gören yarışmacısı Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca yeniden Masterchef'e kadrosuna katıldı. Masterchef elemelerine katılan ve en çok ilgi gören yarışmacılarından biri olan 34 yaşındaki Walison bu hafta yeniden Masterchef'in ana kadrosuna giren isim aldı. 4'ten fazla ülkede yaşamış Walison Fonseca kaç dil biliyor?

WALISON FONSECA KAÇ DİL BİLİYOR?

Portekizce, İngilizce, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe bilmektedir.

WALISON FONSECA EŞİ KİM?

Walison'u Türkiye'ye getiren sebep ise büyük aşkı Melisa Pınar olmuş. Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar şu günlerde insragramın yakından takip ettiği isimlerden biri. Eşi Walison ile Malta'da bir iş seyahatinde tanıştığını bilinen Melisa Pınar yaşam koçluğu yapıyor ve tam bir spor tutkunu.