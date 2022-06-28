Mardin’in sembolü Şahmeran, yumurta kabuğundan tabloya dönüştü

Mardin’de en bilinen mitolojik karakterlerden biri olan Şahmeran, çeşitli malzemelerle motiflere dökülerek yaşatıldı. Bakır plaka, cam, ayna, altın, gümüş, kumaş ve birçok maddenin üstüne işlenen Şahmeran, şimdi ise yumurta kabuğu ile kontrplağın üzerinde şekillenerek tablo haline getirildi. Artuklu Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Sevgi Aktolon tarafından yapılan tablolar, görenlerin ilgisini çekiyor. Yumurta kabuğunu geri dönüşüm yoluyla toprağın üzerinde tabloya dönüştüren Aktolon, yaptığı bu işi öğrencilerine de öğretiyor. 7 senedir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalıştığını söyleyen Aktolon, “İlk önce şapka dikimi kursuyla başladık. Daha sonra makine nakışları işledik ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle devam ettik. Şimdi de ahşap boyama kursumuzla devam ediyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşümden yola çıkarak böyle bir projeye dahil olduk. Yumurta kabuğundan tablolar yapıyoruz” dedi.

Tablonun yapım aşamasını aktaran Aktolon, ilk önce yumurta kabuklarını temizleyip zarlarını çıkardıklarını söyledi. Aktolon, "Ufak parçalar halinde ahşap tutkalıyla kontrplağımızın üzerine yapıştırıyoruz. Üzerinden 24 saat geçtikten sonra ahşap tutkalı ile üzerinden bir kez daha geçiyoruz. 12 saat beklettikten sonra astar boyamızı ve beyaz boyamızı vuruyoruz. Tekrar bir 24 saat bekledikten sonra desen çizimimizi yapıyoruz. Desen çizimimizi yaptıktan sonra zemin boyasını yapıyoruz. Sonrasında renklendirme işlemini yapıyoruz. Bir tablonun yapım maliyeti çerçevesi ile beraber 400-450 lira civarında oluyor” diye konuştu.

Yaptığı Şahmeran tablolarının beğenildiğini söyleyen Aktolon, “Ortalama 10 kişiden 5 kişi beğeniyor. Farklı bir teknik olduğu için dikkat çekiyor. Tablomuzu beğenenlere uygun fiyata satıyoruz. Şu an Mardin’de bu teknikle tabloları bir tek ben yapıyorum ama öğrenci yetiştiriyorum. Çok şükür ilerleyecek, daha güzel olacak inanıyoruz. Türkiye’de yapan sadece bir öğretmenimiz var. İkinci de ben oluyorum. Bu durumda Şahmeran, Mardin’de bakıra, cama, altına, gümüşe ve aynaya bile işlendi. Biz de bu şekilde yumurta kabuğuyla canlandırmak istedik" şeklinde konuştu.