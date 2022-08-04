Manzarasıyla kendine hayran bırakan Hıdırlık Seyir Tepesi 3 ayda 63 binden fazla misafir ağırladı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Hıdırlık Seyir Tepesini yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olurken, 3 ayda 63 bin üzerinde misafir ağırladı.

Safranbolu’ya ilk gelen Türklerin konuşlandığı, yağmur duası ile Hıdırellez kutlamalarının yapıldığı önemli bir mekanlardan biri olan Hıdırlık Seyir Tepesi ziyaretçilere sunduğu muhteşem manzara ile önemli bir konuma sahip. Hıdır Bey’in türbesi, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver Ataman’ın mezarı, Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa’nın Türbesi ve iki namazgahın bulunduğu tepe yerli ye yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. Tarihi Çarşı’yı tam tepeden gören muhteşem manzarası ile turistlerin gözbebeği olan Hıdırlık Seyir Tepesi son 3 ayda 63 binin üzerinde misafir ağırladı.

Tur aracılığıyla Kıbrıs’tan ailesiyle Karabük’ün Safranbolu ilçesine gelen Emin Akkor, Safranbolu’yu kartpostallardan ve ekranlardan görüyorduk. Özellikle bu seyir noktasına bakıldığında gerçekten büyüleyici bir coğrafya olduğunu görüyoruz. Korunarak bugüne kadar getirilmiş” dedi.

Kentin birçok yerini gezme fırsatı yakalayacaklarını ifade eden Akkor, Hıdırlık Seyir Tepesi’nin gelen ziyaretçiler için iyi gözlem yapabilmeleri açısından bir fırsat bölgesi olduğunu söyledi.