Manavgat Belediyesi’nden çocuklara ‘KAR-NE’ Şenliği

Antalya Manavgat Belediyesi, çocukları karla buluşturmak için 28 Ocak 2022 Cuma günü Saat 11.00’den itibaren Atatürk Kültür Merkezi önünde ‘KAR-NE’ Şenliği düzenleyecek. Başkan Şükrü Sözen, çocuklar için Torosların yüksek yaylalarından 50 kamyon kar getirterek AKM önüne sermeye başladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yarıyıl tatiline devam eden Manavgatlı çocuklar için kar sürprizi hazırladı. Manavgat Belediyesi geleneksel Kar-Ne Şenliği, 28 Ocak Cuma günü aat 11.00’den itibaren Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılacak. Manavgatlı çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak olan Kar-Ne Şenliğinde gün içinde Başkan Şükrü Sözen de çocuklarla bir araya gelerek kartopu oynayacak. Kar-Ne Şenliği’nde çocuklar için sürekli kar yağdıran kar makinesi, şişme oyun gruplarının yanı sıra, sucuk ekmek ve pamuk şeker ikramı da yapılacak.

“50 kamyon kar”

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren 50 kamyon, sabah saatlerinde Torosların yaylalarından temiz kar getirmek için konvoy halinde şantiyeden çıktı. Getirilen temiz karlar, Atatürk Kültür Merkezi önüne dökülerek kar platformu oluşturulmaya başlandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de kar getirme çalışmalarını AKM’ye uğrayarak yerinde denetledi.

"Gelenekselleşti"

Başkan Şükrü Sözen, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan KAR-NE Şenliği’ni bu yıl çocukların isteğiyle yapma kararı aldıklarını dile getirdi. Başkan Sözen, “KAR-NE Şenliğimiz artık gelenekselleşti. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarla bir arada olabilmek, onları mutlu etmek, yüzlerindeki tebessümü görebilmek için her yıl düzenli olarak yaptığımız şenliğimizi geçen yıl pandemi engeline takılmıştı. Bu yıl şenliğimizin daha güzel olması için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Çocuklar bizim herşeyimiz. Hayatlarında belki de hiç kar görmemiş çocuklarımız gönüllerince eğlensin istiyoruz. Son derece keyifli bir ortamı oluşturmak için hazırlıklarımız sürüyor. Toros dağlarının yüksek kısımlarında bulunan temiz karları çocuklarımız için getirmeye başladık. Tüm halkımızı 28 Ocak Cuma günü saat 11.00’de KAR-NE Şenliğimize bekliyoruz” dedi.