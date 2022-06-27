Malezya Başbakanı’nın oğlu Türkiye’de çekilen filmde başrol oynuyor

Somali’de 1993 yılında yaşanan “Kara Şahin Düştü” kazasını anlatan Türk-Malezya ortak yapımı “Bakara” filminin çekimleri Gaziantep’te başladı. Filmin başrolünde oynayan Malezya Başbakanı’nın oğlu Dafi İsmail Sabri, Gaziantep’te çok güzel ağırlandıklarını belirterek, lezzetli yemeklerden dolayı formunu koruyamadığını ve biraz Türk göbeği yaptığını söyledi.

Türk-Malezya ortak yapımı olan “Bakara” adlı aksiyon filminin çekimleri Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde başladı. Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’un oğlu Dafi İsmail Sabri’nin başrolünde oynadığı filmin kamera önünde ve arkasında 400 kişilik bir ekip çalışıyor. Türkiye ve diğer ülkelerdeki çekimleriyle birlikte 4 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan film, Malezya Başbakanlığı ve Kültür ile Savunma Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Türkiye’de Gaziantep’in yanı sıra Kilis ile Adana’da da çekimleri gerçekleştirilecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Malezyalı yönetmen Adrian Teh oturuyor.

Filmde Malezyalılar Amerikalı askerleri kurtarıyor

Film, Amerika’nın 1993’te Somali’nin başkenti Moğadişu’ya düzenlediği akıllara “Kara Şahin Düştü” ifadeleriyle yerleşen baskını konu ediniyor. Filmde, baskın sırasında düşen iki ABD helikopterindeki Amerikalı askerlerin Malezyalı askerler tarafından kurtarılması anlatılıyor. ABD yapımı “Kara Şahin Düştü” filminde hiç Malezyalılardan söz edilmediğini hatırlatan yönetmen Adrian Teh, Dünya’ya Malezya askerlerinin Amerikalıları kurtardığını anlatmak istediğini söyledi.

Film çekimlerine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan başrol oyuncusu Dafi İsmail Sabri, ilk defa geldiği Gaziantep’in özellikle yemeklerini beğendiğini belirterek, “Gaziantep’i kesinlikle özleyeceğim. Burayı çok beğendim. Bir dahaki gelişim turistik olacak” dedi. Gaziantep’in coğrafyasının açık hava film platosu gibi olduğunu söyleyen, filmin Türkiye ayağının yapımcılığını üstlenen Emre Oskay’da Malezyalı ortaklarının şehri çok beğendiğini belirtti.

“Şu an biraz Türk göbeği yapıyorum”

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’un oğlu oyuncu Dafi İsmail Sabri, Gazianteplilerin misafirperverliğine dikkat çekti. Çekimlerin çok güzel gittiğini paylaşan Sabri, “Burada bizi çok güzel ağırlıyorlar. Çekimlerimiz yoğun ama çok güzel geçiyor. Şimdilik baklavayı denemedim ama kebap gerçekten çok lezzetli. Burada formumu korumaya çok dikkat ediyorum. Ama burada bunu yapmak çok zor. Çünkü yemekler çok lezzetli. Şu an biraz Türk göbeği yapıyorum. Gazianteplilerle aramızda bir dil bariyeri var fakat beden diliyle çok iyi anlaşıyoruz. Çok misafirperverler bizi çok iyi ağırlıyorlar. Arkadaşlarımı da getireceğim. Bol bol gezilecek yer ile yenilecek yemek var” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep coğrafyası açık hava film platosu gibi”

Geçen yıl Gaziantep’te uzun metrajlı bir film daha çektiklerini paylaşan SKY Film’in sahibi yapımcı Emre Oskay, Gaziantep’in coğrafyasının açık hava film platosu gibi olmasının kendilerine büyük avantaj sağladığına dikkat çekti. Malezyalıların çekimlerden önce 2 defa Gaziantep’i gezdiğini aktaran Oskay, “Bu filme yaklaşık 3 aydır hazırlandık. Türkiye’de 6 haftalık bir çekimimiz olacak. 4 haftası Gaziantep’te, bir haftası Kilis’te ve bir haftası da Adana’da olacak. Oğuzeli’nde çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir hafta daha burada olacağız. Filme olan katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, Abdi Bulut’a, Zeydan Karalar’a, DEIK Nepal Konsey Başkanı Mustafa Akıncılar’a, iş insanı Ömür Olcay ile Gaziantep, Kilis ve Adana Valiliği’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Önceki filmde Malezyalılardan hiç söz edilmedi”

Yönetmen Adrian Teh ise Gaziantep’in havasının Malezya’dan daha güzel olduğunu aktardı. Film takvimin biraz gerisinde kaldıklarını ancak yakaladıklarını söyleyen Adrian Teh, “Bu film meşhur ‘Kara Şahin Düştü’ kazasını Malezya açısıyla anlatıyor. Bu kaza 1993’te Mogadişu’da gerçekleşti. Gerçek hikayede Malezya askerleri Amerikalıları kurtarmıştı ama önceki filmde Malezyalılardan hiç söz edilmedi. Malezyalı bir vatansever olarak Dünya’ya Malezya askerlerin Amerikalıları kurtardığını anlatmak istedim” dedi.

“Gaziantep Malezya’ya benziyor”

Gaziantep’e önceden 3-4 kere daha geldiğini paylaşan Teh, “Bu sefer uzun kaldığımdan dolayı şehrin çok büyük olduğunu fark ettim. Tahmin ettiğimden çok daha büyük. Çok güzel yerler var, aslında baya Malezya’ya da benziyor, Malezya’da böyle güzel bir ülke. Antep’te baklava, tatlı ve kebaplar çok lezzetli. Hayatımın en güzel kuzu etli kebabını burada yedim. Kebap çok lezzetliydi. Umarım bir sonraki hikayem için de tekrar Gaziantep’e tekrar gelip burada çekerim” diye ekledi.

“Yemekleri çok güzel, özellikle de kebap”

Filmde oynayan Malezyalı ünlü oyuncu Hairul Azreen Idris de ilk geldiği zaman Gaziantep’i sıradan bir şehir zannettiğini belirterek, “Ancak daha sonra Türkiye’nin en büyük beşinci şehri olduğunu öğrendim. Yemekleri çok güzel özellikle de kebap. Şehirde birçok cami var, camilere de gittim. Gaziantep çok güzel bir şehir ve Belediye başkanı Fatma Şahin’le de tanışma fırsatım olduğu için kendimle çok gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.