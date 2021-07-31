’Maho Ağa’nın evi sinema müzesi oluyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Reyhanlı ilçesindeki, ’Kibar Feyzo’ filminde kurgusal karakter Maho Ağa’nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı’nı restore edip sinema müzesine dönüştüreceklerini söyledi.

Vali Rahmi Doğan, Reyhanlı ilçesinde Kibar Feyzo filmi ve Asi dizisinin çekimlerinin yapıldığı Kavalcık (Harran) köyünde bulunan, restore edilerek sinema müzesine dönüştürülmesi planlanan konakta, Kumlu Kaymakamı ve Reyhanlı Kaymakam Vekili Ercan Kayabaşı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mahmut Aydın, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ahmet Selbesoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu.

Vali Doğan, 1979’li yıllarda çekilen "Ezo Gelin" ve "Adak" filmleriyle tanınan, başrolünü Kemal Sunal’ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı "Kibar Feyzo" filminde kurgusal karakter Maho Ağa’nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı’nın sinema müzesi haline getirilerek bölge kültür ve turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Vali Doğan, "Burasını Hatay Valiliği olarak geçen hafta içerisinde kamulaştırdık ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Burayı bir sinema müzesi yapacağız ve büyük bir alanıda film stüdyosu şeklinde dizayn edip, burada yine dizilerin filmlerin çekilmesi için, çalışmalar yapacağız. Burası hemen Suriye sınırında yer alan bir mekan, hemen arka tarafta görünen dağlar Suriye dağları, burası Hatay’ın Reyhanlı ilçesi burası savaş mağduru olmuş bir ilçe, biz burada bu restorasyon ile bu binanın bu konağın ayağa kaldırılması ile birlikte turizmin canlandırılmasını istiyoruz, insanların buraya gelmesini, bu mekanların görmesini Türk film ve dizilerindeki o meşhur sahneleri burada tekrar yaşamalarını istiyoruz" dedi.

Kasım ayı içerisinde ihalesini yapıp restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını belirten Vali Doğan, "Güzel bir proje olacağını düşünüyorum, gerekli finansmanlar sağlandı, bütçesi ayrıldı çok kısa süre içerisinde de tamamlayıp hizmete sunacağız" diye konuştu.