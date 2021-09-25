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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Dil Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ’Dil Bayramı’nı tebrik etti.

Kültür Sanat 25.09.2021, 17:40
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Dil Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ’Dil Bayramı’nı tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dil Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dil Bayramı’nı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk diline hizmet etmiş bilim insanlarına, edebiyatçılara, sanatçılara ve eğitimcilere teşekkür etti. Türkçe’nin dünyanın en köklü ve zengin dillerinden birine sahip olduğunu yayınladığı yazılı açıklamada dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Türkçe gerek edebî gerekse bilimsel ve sanatsal ifade gücüyle, sürekli üretme ve gelişme potansiyeliyle gönlünüzce açılabileceğiniz ama binbir kıyısıyla sonuna ulaşamayacağınız engin bir deniz gibidir” ifadelerine yer verdi.

"Türkçeye sahip çıkmak zorundayız"

Türkçenin sadece ifadelerden, anlamlardan, betimlemelerden, harf ve sözcüklerden ibaret olmadığına dikkat çeken Bakan Ersoy, “Dil, konuşmayı olduğu kadar konuşanı da tanımlar. Bir milletin özünü ve özgünlüğünü belirleyen en önemli değer şüphesiz dilidir. Kelimeler hafızadır, aidiyettir, karakterdir. Tarihin başından bugüne ulaşan ve geleceğe doğru uzanmaya devam eden; zamanı ve geniş coğrafyaları birbirine bağlayan köklerimizdir. Hepimiz biliyoruz ki ne denli büyük ve görkemli de olsa kökleri kopan en ulu ağaçlar bile yıkılır ve bütünlüğünü kaybederek yavaş yavaş ortadan kaybolur. Kurucusu olduğumuz yüksek medeniyetin dününe sahip çıkmak ve korumak, bugününü daha da yükseltmek ve yüceltmek, bu yolda harcadığımız emeklerin ve vakfedilen ömürlerin birikimlerini ziyan olmadan geleceğe ulaştırmak istiyorsak Türkçeye sahip çıkmak zorundayız. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ağır sorumluluğu omuzlayabilecek bireyler olarak yetişmelerine özen göstereceğiz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Dil Kurumunun kuruluş talimatını verirken bu bilinci teminat altına almanın gayreti içerisindeydi. Aziz hatırasını saygı ve rahmetle anarken ondan emanet aldığımız bu bilinç için gayret göstermeye ve aralıksız çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

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