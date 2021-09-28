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Küle dönen ormanda keman konseri

Türk keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın, Manavgat’ta küle dönen ağaçların arasında sanatçı arkadaşlarıyla birlikte keman çalarak, doğanın en güzel müziği oluşturduğunu belirtti.

Kültür Sanat 28.09.2021, 13:07
Küle dönen ormanda keman konseri

Türk keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın, Manavgat’ta küle dönen ağaçların arasında sanatçı arkadaşlarıyla birlikte keman çalarak, doğanın en güzel müziği oluşturduğunu belirtti.

Türk keman virtüözü, besteci, akademisyen ve sanatçı Cihat Aşkın, Akdeniz Üniversitesinden Can Özhan ve Sonat Coşkuner, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’ndan Sevinç Yalaz ve Barış Aygün ile birlikte orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ağaçların sesi olmak için Johann Pachelbel’den Kanon’u seslendirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat’ta yanan ağaçların arasında çaldıkları müzikle farkındalık çalışması yaptıklarına dikkat çeken Cihat Aşkın, paylaşımının altına, “Manavgat’ta yanmış bir ormanda ağaçların dayanışması. Kanon müzikte birbiri ardına tekrar edilen melodiler bütünüdür. Tüm dünyada doğa en güzel müziği oluşturur. Ağaçlara ses olmaya gittik” notunu düştü.

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