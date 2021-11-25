Kosova’da Türkçe eğitimin 70. yılı

Kosova’nın başkenti Priştine’deki Elena Gjika İlköğretim Okulu’nda Türkçe eğitimin 70’inci yılı kutlandı.

Kosova’nın başkenti Priştine’deki Elena Gjika İlköğretim Okulu’nda Türkçe eğitimin 70’inci yılı vesilesiyle öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikle kutlama yapıldı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle, yalnızca okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda, Türk öğrenciler, şiirler, şarkılar ve gösterilerle Türkçe eğitimin 70 yıldır yaşatılması için emek veren öğretmenlerine adeta teşekkür etti. Elena Gjika İlköğretim Okulu Müdürü Betim Sylejmani yaptığı konuşmada, Türkçe eğitimin 70’inci yılını kutlayarak, Türk öğrencilerin her daim okulun gururu olduklarını dile getirdi.

Elena Gjika İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Agnesa Raşit Globoder ise yaptığı konuşmada, Türkçe eğitimin 70 yıldır yaşatılması için verilen çabanın öğretmenlerin çabası olduğunu belirterek, son 5 yıl içinde öğrenci servisi, kitap ve kadro sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu aktardı. Globoder, “TİKA sayesinde servisimiz mevcut, yeni müfredat uyarınca kitaplarımız basılmaya başlandı. Kadromuz ise en kaliteli öğretmenlerden oluşmakta. Öğrencilerimiz, varlığımızın, kimliğimizin ve eğitimimizin geleceğidir. Umarız, Türkçe eğitimi sizlerle birlikte daha uzun yıllar yaşatırız. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, ana sınıfı öğrencilerinin seslendirdikleri “Öğretmenim” şarkısıyla başladı. Ana sınıfı öğrencilerinin ardından ise, birinci sınıf öğrencileri “Memleketim” türküsü, ikinci sınıf öğrencileri “Anlat Bana Öğretmenim” şarkısı, üçüncü sınıf öğrencileri “Telli Turnam” türküsü, dördüncü sınıf öğrencileri “Öğretmen Olmak” skeci, beşinci sınıf öğrencileri dansla ve yedinci sınıf öğrencileri “Öğretmen Olacağım” oratoryosuyla sahne aldılar.