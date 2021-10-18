banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
MHP'den bedelli askerlik talebi!
MHP'den bedelli askerlik talebi!
TFF’den hakem açıklaması
TFF’den hakem açıklaması
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!

Kolordu Bandosu’ndan Sakarya Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümü konseri

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9’uncu Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı Ardahan’da bir konser düzenledi.

Kültür Sanat 18.10.2021, 17:11
Kolordu Bandosu’ndan Sakarya Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümü konseri

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9’uncu Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı Ardahan’da bir konser düzenledi.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle ’Büyük Zaferi Anma’ etkinlikleri kapsamında, Erzurum 9’uncu Kolordu Komutanlığı Bando Bölüğü tarafından Milli Egemenlik Parkında bir konser verildi. Halka açık gerçekleştirilen ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 25’inci Hudut Tugay Komutanlığınca düzenlenen konserde zafer marşları ve türküleri söylendi.

Konseri, Ardahan Vali Yardımcı Mehmet Fatih Kılıç, İl Küldür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2