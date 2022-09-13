Kitap Fuarı açılışında ’Hediye Çeki’ çılgınlığı

Kırşehir merkezli ülke genelinde 35.’si kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinde açılan kitap fuarında Kırşehir Valiliği tarafından çocukların okuma alışkanlığı kazanması için hediye edilen indirim çekleri kısa süreli izdihama neden oldu. Hediye çeki alamayan öğrencilere ise alan arkadaşları ’Alçak Gönüllü’ davranarak aldıkları kitapları hediye etti.

Cacabey Meydanında açılan Ahi Kitap Fuarında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri kitap alabilmek için adeta yarıştı. Okul yöneticileri ve öğretmenlerinin de desteklediği çocuklar açılışın ardından 39 yayın evinin katılım sağladığı fuar alanına akın etti. Hediye çeklerinin öğrencilere dağıtımları esnasında kısa süreli izdiham oluştu. İndirim çeklerini alamayan öğrenciler üzüntü yaşadı. Alan öğrenciler ise aldıkları kitapları paylaştı. Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aybüke, fuar alanında olmanın kendisini mutlu kıldığını ve Ahi Evran’ın torunları olarak okumayı sevdiğini söyledi. Alperen Orhan adlı öğrenci ise hediye çeki ile aldığı kitapları alamayan arkadaşları ile paylaşarak Kırşehir Valiliğine okuma alışkanlığı kazanılması için yapılan hediye çeki uygulamasından ötürü teşekkür etti.

"Ahilik bizim sahip çıkalım"

Açılış sonrası düşüncelerini ve program akışlarını değerlendiren Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahiliğin Kırşehir için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Öztürk, "Bizler, birlik ve beraberlik içerisinde 1 hafta boyunca kutlamaları yapacağız. Bizim için Ahilik çok önemli kesinlikle sahip çıkmamız lazım. Bu şehirde Ahilik olmazsa olmazlardan biri önemli bir değer. Ahiliğin merkezinde doğmak ve esnaf olmak bir ayrıcalıktır" dedi.