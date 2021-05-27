Kiraz yaprağı sarmasının coğrafi işaret tescil belgesi kadınlara teslim edildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinin meşhur tescilli yemeği kiraz yaprağı sarmasının coğrafi işaret tescil belgesi kadın kooperatifine teslim edildi. Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi almaya hak kazanan Yeşilyurt’un ünlü yemeği kiraz yaprağı sarma köftesinin dünya lezzetleri arasına girmesine yönelik çalışmalar da yoğunlaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri, Fırat Kalkınma Ajansının da katkılarıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi almaya hak kazanan Yeşilyurt’un ünlü yemeği kiraz yaprağı sarma köftesinin dünya lezzetleri arasına girmesine yönelik çalışmalar yoğunlaştı. Yeşilyurt’un gerek tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtılması, gerekse de yemekleri ve tarımsal ürünlerinin hak ettiği değeri görebilmesi adına önemli yatırımları Yeşilyurt’a kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Osmanlı döneminde saray mutfağında yerini alan kiraz yaprağı sarmasının gastronomi dünyasında hak ettiği yere ulaşması için tanıtım faaliyetlerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Kiraz yaprağı sarma köftesinin coğrafi işaret tescil belgesini Malatya ve Yeşilyurt’un köklü tarihi, yemekleri ve yöresel eşyalarının tanıtılmasına yönelik faaliyetlerine başlayan Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine teslim ettiklerini bildiren Çınar, şifa kaynağı olan yöreye özgü bu doyumsuz lezzetin tanıtımı için başlattıkları çalışmaların boyutunu genişlettiklerini ifade etti.

‘Padişah yemeği’ olan kiraz yaprağı sarma köftesini doğru ve planlı çalışmalarla gastronomi dünyasında kalıcı bir noktaya ulaştıracaklarını dile getiren Çınar, “Malatya’mızda birçok tescilli ürün bulunmaktadır, bunlardan üçü Yeşilyurt Belediyemizin girişimleri neticesinde almaya hak kazandı. Padişah yemeği olarak bilinen, Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahip kiraz yaprağı sarma köftemizin yanı sıra dalbastı kirazı ve banazı üzümümüz coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazanmıştı. Vegan ve vejeteryan yemeklerinde ülke çapında ismini duyuran Yeşilyurt mutfağının vazgeçilmez tatlarından olup, içerisindeki doğal malzemeler nedeniyle birçok hastalık içinde şifa kaynağı olan ünlü kiraz yaprağı sarma köftemiz, son yıllarda büyük talep görmeye başladı. Bizler de geleneksel kültürümüzün önemli lezzetlerinden olan bu yemeğimizin tanıtımına yönelik faaliyetlerimizin boyutunu genişletmek amacıyla almış olduğumuz tescil belgesini Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine teslim ettik. Bundan sonra kiraz yaprağı sarma köftesini yapmak isteyen işletmeler bizden talep etmeleri halinde Kent Konseyimiz aracılığıyla bu belgenin yanı sıra yemeğin hazırlanışı ve sunumuyla ilgili bilgileri onlara vereceğiz. Bu eşsiz lezzetimizin tanıtımı için güzel bir adım daha atmış oluyoruz. Bölgemizdeki 20’ye yakın ürünün tescil edilmesi içinde ciddi girişimler yürütüyoruz, inşallah bunlarında tescilleri aldıktan sonra Yeşilyurt’umuzun yemekleri ve tarımsal ürünlerinin ticarileşmesi ve pazar payının yükselmesini sağlayacağız. Bölgemize özgü ürünlerimizi Yeşilyurt markasına dönüştürüp tarihi, medeniyeti, yemekleri ve doğal zenginlikleriyle Anadolu medeniyetinin tüm güzelliklerine sahip Yeşilyurt’umuzun turizm potansiyelini de artırmış olacağız. Gelecek nesillere kültürümüzü ve medeniyetimizi taşıyarak, bu zenginliklerin her daim yaşatılmasına da öncülük etmiş olacağız. Tescil belgesi alacak olan işletmelerimizin bölgemizin en önemli yemeklerinden bu yemeğimizin sahiplenmeleri ve gelecek misafirlerine en güzel şekilde sunmaları için gayret ve çabalarını bekliyoruz. Tescil belgesini almaya hak kazanan işletmelerimizi sık sık ziyaret ederek yemeğimizin hazırlanışı ve sunum aşamalarını yerinde inceleyip, gerekli tavsiyelerde bulunacağız. Yeşilyurt’umuza, Kadın Kooperatifimize ve işletmelerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin bölgenin tanıtılmasına yönelik faydalı hizmetler ürettiğine dikkat çeken Çınar, “Restorasyon çalışmalarıyla farklı bir güzelliğe kavuşan tarihi Yeşilyurt konaklarımızda yer tahsisi yaptığımız Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimiz, kuruluşundan kısa bir zaman geçmesine rağmen yöresel ürünlerin hazırlanması, sunumların yapılması ve bölgeyi ziyaret edenlere tanıtılmasına kadar farklı birçok alanda özverili ve başarılı hizmetlerde bulunuyor. Kadınlarımızın alın teri dökerek, büyük bir özveriyle hazırladıkları yemekler ve eşyalar, hem yurt içi hem de yurt dışından talepte bulunanlara gönderilmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta köklü tarihiyle turizm merkezine dönüştürmeye çalıştığımız bölgemizin bu eşsiz zenginliklerinin tanıtılmasına yönelik tüm çalışmalara verdiğimiz destekleri kooperatifimizin hizmetlerine de yansıtmaktayız. Kooperatifimizle işbirliği halinde yaptığımız çalışmalarla bölgemizin her türlü zenginliğini, iç ve dış turizme kazandırmak bakımında var gücümüzle çalışıyoruz. Bölgemizi ziyaret edenleri burada ağırlayarak yöresel yemeklerimizden ikram ediyoruz. Kadim bir medeniyete sahip, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle farklı bir atmosferin hakim olduğu Çırmıhtı’nın tanıtılmasına yönelikte başarılı bir mesafe kat ettik. Beylerderesi ile Gündüzbey arasını ‘Lezzet Vadisi’ projemizle farklı bir yapıya kavuşturmayı planlıyoruz. Bu bölgedeki yatırımlarımız hız kazandı. Bununla birlikte Meclis kararıyla tarihi tescil konaklarımızın bulunduğu caddenin ismini Lezzet Caddesi olarak değiştirdik. Burada bulunan 14’e yakın tescilli konağımızı satın alıp, restorasyon projelerimizle farklı temalı müzeler, lokantalar ve butik otele dönüştürdük. Caddemizin yol güzergahındaki yenileme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bölgenin geleneksel hayatını ön plana çıkartan konaklarımızla, müzelerimizle burayı cazibe merkezine dönüştürmüş olacağız. Pandemi sürecinin normale dönmesiyle birlikte bu bölgemize turistlerimizin yoğun ilgi göstereceklerine inanıyorum. Tarihimizin, kültürümüzün ve geleneksel hayatımızın olduğu bu bölgedeki yatırımlara çok büyük önem veriyoruz. Geçmiş yıllarda burada yaşayan büyüklerimizin gündelik hayatları, yaşam şekilleri, yaptıkları meslekler ve sofralarındaki lezzetleri, geleneksel desenlerle mimari tasarımını yaptığımız konaklarımızda hem tanıtıyoruz hem de farklı materyaller aracılığıyla bilgilendiriyoruz. Yeşilyurt’u ziyaret eden siyasetçilerimiz, gazetecilerimiz, gezginlerimiz, gurmelerimiz ve film yapımcılarını burada ağırlayarak bölgenin köklü tarihini farklı platformlar aracılığıyla daha geniş kesimlere ulaştırmaya çalışıyoruz “ diye konuştu.