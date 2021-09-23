Kâğıt eser restorasyonuna büyük ilgi

YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde devam ediyor. Fuarı kapsamında; sergiler, atölyeler, konuşmalar ve belgesel gösterimleri yapılıyor. Geleneksel Sanatlar Derneği de fuarda, geleneksel sanatlarından kağıt, cilt ve sedef-kuyum restorasyonları hakkında uygulamalı ve teorik bilgiler içeren etkinlikler düzenliyor.

YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 24 Eylül tarihlerine kadar devam edecek. Fuarda, Geleneksel Sanatlar Derneği’nce düzenlenen kâğıt eser restorasyonu etkinliği büyük ilgi görüyor. Fuar süresince kalemişi, kuyum, kağıt ve cilt sanatlarındaki etkinliklerde nakkaş Semih İrteş, sedef kakma sanatçısı Hakan Üç, cilt sanatçısı Gürcan Mavili ve kağıt restoratörü Merve Er’in katkılarıyla restorasyon aşamalarını adım adım izlenebilecek. Etkinlikler sonunda hazırlanan fotoğraf sergisi ziyaret edilirken, belgeseller de izlenebilecek.

Kitapların Doktorları: Kâğıt Konservatörleri

Şeriyye Sicilleri Arşivi restorasyon Sorumlusu Merve Er, geleneksel kağıt ve restorasyonu, restorasyon sırasında kullanılan malzemeler hakkında bilgi verirken, süreçleri katılımcılara gösteren bir de atölye düzenledi.

Merve Er şöyle konuştu: “Kâğıt eserlerin restorasyonu çeşitli sebeplerden dolayı tahrip olan eserlerin, onarım/tedavi maksadıyla koruma (konservasyon) merkezlerine getirilmesi ile başlar. Ardından yazma kitapların onarım çalışması, ön inceleme ve belgeleme çalışmalarıyla işlemler devam eder. Belgeleme işlemlerinden sonra eserler, temizleme, onarım, tedavi ve bütünleme gibi, oluşmuş olan hasarın niteliğine göre, çeşitli işlemlerden geçirilir. Son olarak eserin, koruma uygulamaları süresince görmüş olduğu işlemlerin yazılı ve görsel kayıtları tutulur. Böylece eserin koruma işlemleri (konservasyonu) tamamlanmış olurken eserden daha sonra faydalanacak kişilere de eserin görmüş olduğu tüm koruma işlem aşamaları hakkında bilgilenme şansı verilmiş olur.”

Fuarın ikinci gününde Gürcan Mavili tarafından ‘Klasik Türk İslam Cilt Restorasyonu’ atölyesi düzenlendi. Mavili, atölyede klasik cilt sanatının temel unsurları, defter dikimi, klasik şiraze örümü, klasik cilt kapak tasarımı, kapak oyumu, derinin kapağa taşlanması aşamaları hakkında bilgi verdi.

Geleneksel Sanatlar Derneği fuarda ayrıca ‘İstanbul’un Ustaları Belgeselleri’ kapsamında sanatçı Alparslan Babaoğlu’nun anlatımıyla ebrû, İslam Seçen’in anlatımıyla cilt sanatı hakkında belgesel gösterimleri gerçekleştirdi.

Fuarın son gününde (24 Eylül Cuma) sedef - kuyum işleri üzerine çalışmalarını yürüten Ş. Hakan Üç restorasyonlar ve eser teknikleri hakkında atölye çalışması sunacak. Üç, geçen yıl sona eren Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi korkuluklarının restorasyonu hakkında da bilgiler verecek.

Sunumların sonunda merhum minyatür sanatçısı Cahide Keskiner’le gerçekleştirilmiş olan ‘İstanbul’un Ustaları Belgeselleri - Minyatür Sanatı’ bölümü izlenecek.