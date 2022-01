“Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filminin özel gösterimi yapıldı

Trabzon Dernekler Federasyonu (TDF), 200 aileyi “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmiyle buluşturdu. Filmin özel gösterimine Eren Bülbül’ü canlandıran oyuncu Rahman Beşel, aynı saldırıda şehit düşen kahraman Astsubay Ferhat Gedik’in eşi ve çocukları ile şehit Eren Bülbül’ün kardeşleri de katıldı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, özel gösteriminde Trabzonlu STK başkanları, temsilcileri ve 200 aileyi sinemada bir araya getirdi. Filmde Eren Bülbül’ü canlandıran oyuncu Rahman Beşel, aynı saldırıda şehit düşen kahraman Astsubay Ferhat Gedik’in eşi ve çocukları, şehit Eren Bülbül’ün kardeşleri ve birçok vatandaş özel gösterime katıldı. Beşel’e, şehit Astsubay Ferhat Gedik’in eşi ve şehit Fethi Sekin’i canlandıran Kemal Balıbaş’a TDF Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu tarafından plaket takdim edildi.

“Gördüğünüz gibi film Türkiye’de rekora gidiyor”

Filmin özel gösterimine katılan Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, dernek olarak “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmine sahip çıktıklarını söyleyerek, "Filmde Eren Bülbül’ü canlandıran Rahman kardeşim ve Fethi Sekin’i canlandıran Kemal kardeşlerimle birlikte burada bu anı paylaşmak bizim için çok heyecan verici bir durum. Gördüğünüz gibi film Türkiye’de rekora gidiyor. Biz de Trabzonlu bir kardeşimiz Eren Bülbül ve o topraklarda çekilmiş olan bu filme dernek olarak sahip çıkmak durumundayız. Her ülkenin çocuğu bu vatanın her insanına bu filme sahip çıkmasını söylüyoruz. İstanbul’da bir gala olarak hep beraber yapımcılarımızla oyuncularımızla ve bu heyecanı duyan insanlarımızla hemşerilerimizle beraber bu filmin gösterimine hazırlandık. Bu filmde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

"Türkiye’nin kahramanını canlandırdığım için çok mutluyum"

Filmde Eren Bülbül’ü canlandıran oyuncu Rahman Beşel ise, Türkiye’nin bir kahramanını canlandırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Film adına güzel dönüşler aldığını belirten Beşel şöyle konuştu:

"Türkiye’nin bir kahramanını canlandırdığım için çok mutluyum. Karadeniz’in hava değişikliği bizi çok zorladı. Böyle bir film ortaya çıktığı için çok mutluyuz. Böyle iki kahramanın filmini sahiplendiğimiz için ortaya çok güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Sinemaya gidip izleyenler çok beğeniyorlar. Güzel tepkiler alıyoruz. Türkiye’nin kahramanını canlandırdığım için çok garipti çünkü her şey gerçek mekanlarda çekildi. Eren’in geçtiği yollardan geçerken tüylerim ürperdi."

“Sete giderken Eren Bülbül ile babasının mezarı önünden geçiyorduk”

Şehit Fethi Sekin’i oynayan Kemal Balıbaş ise filmi bütün şehit ailelerine adadığını söyledi. Filmin çekim aşamasının 9-10 ay kadar sürdüğünü kaydeden Balıbaş, "Ben bu filmi bütün şehit ailelerine adamak istiyorum. Film tamamen gerçek mekanlarda çekildi. 9-10 ay gibi bir sürede çekildi. Her şeyin gerçek mekanda çekilmesi çekim esnasında inanın bizleri inanılmaz bir şekilde zorladı. Biz Maçka’da kaldığımız sürede her gün sete giderken önce Eren Bülbül ile babasının mezarı önünden geçiyorduk. Orada duamızı ediyorduk. Kafamızı çevirdiğimizde tam karşıda annesi Ayşe teyze oturuyordu. Biz sete her sabah bu şekilde gidiyorduk. Biz aylarca bu psikolojide çekim yaptık. Üç haftalık bir sürede 1 milyon seyirciyi aştı. Daha çok kişiye ulaşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.