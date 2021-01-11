‘Karanlığı Görmek’ oyununa 3 yılda 5 bin 500 ziyaretçi katıldı

KidZania İstanbul Tiyatrosu’nda ‘Karanlığı Görmek’ oyunu, engelli birey ve ailelerinin sosyal bariyerleri hakkında farkındalık oluşturmak için 2017 yılında hayata geçirildi. 2017-2020 yılları boyunca ziyaretçi ağırlanan aktivitede, görme duyusu olmadan işitme, koklama ve dokunma duyularının yardımıyla çevreyi algılama deneyimi sunuluyor. Oyuna 3 yılda 5 bin 500 ziyaretçi katıldı.

Çocuklar Ülkesi KidZania, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası’nda KidZania Tiyatrosu’ndaki ‘Karanlığı Görmek’ oyunu detaylarını paylaştı. Engelli birey ve ailelerinin sosyal bariyerleri hakkında farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen ‘Karanlığı Görmek’ oyununu 3 yılda 5 bin 500 kişi ziyaret etti. Verilen bilgiye göre, 2017 yılında hayata geçirilen aktivitede, görme duyusu olmadan işitme, koklama ve dokunma duyularının yardımıyla çevreyi algılama deneyimi sunuluyor. Çocuklar, sesli betimleme teknolojisi sayesinde hiçbir detayı kaçırmadan önemli bir deneyimi yaşıyor. KidZania’da, sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak, toplumsal fırsat eşitliğine destek olmak ve refahı artırmak için teknolojinin kaldıraç etkisi kullanılıyor. Aktivitede aynı zamanda; sorumluluk, saygı, hoşgörü, dayanışma, uyumlu olma, cesaret, özgüven, meslek ahlakı gibi değerler kazandırılıyor.

Çocuklar Ülkesi, İçişleri Bakanlığı’nın 18 Kasım 2020 tarihindeki ‘Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler’ genelgesine istinaden, 21 Kasım 2020 tarihinden itibaren eğlenerek öğrenme hizmetine ara verdiğini duyurdu. 67 aktivite alanı ile çocukların 120’den fazla mesleği eğlenerek öğrendiği Çocuklar Ülkesi’nin, her hafta yenilenen dijital içerik dünyasına web adresinden ulaşılabiliyor.

Verilen bilgiye göre Çocuklar Ülkesi, çocuklu ailelerle, eğlenerek öğrenme deneyimini, dijital platformda buluşturmaya devam ediyor. Dünya çapında 20 ülkede ve 27 şehirde faaliyet gösteren Çocuklar Ülkesi, her hafta hazırladığı ajandada; sanattan geri dönüşüme, bilimden şefler atölyesine kadar yenilenen içerikler yer alıyor. Çocuklar aileleriyle birlikte güvenli şekilde bu içeriklere ulaşabiliyor, deneyimleyebiliyor. Küçük motor gelişimi, neden-sonuç ilişkisi, konsantrasyon, sorumluluk, sabır ve sorun çözme becerilerini pekiştiriyor.