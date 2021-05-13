Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada en sessiz bayramını yaşıyor.

Türkiye’de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanmada Kapadokya bölgesi Ramazan Bayramı’nı sessiz geçiriyor. Her yıl Ramazan Bayramı’nda yüzde 95 oranında doluluk oranına ulaşan Kapadokya, bu yıl korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte tarihinin en sessiz bayramını yaşıyor. Bölgede bulunan otellerde yüzde 1 oranında doluluk olduğu öğrenilirken, turizmciler 17 Mayıs tarihinden sonra bölgede hareketlenme beklediklerini ifade ettiler.

Kapadokya’da yaşanan sessizlik drone ile havadan görüntülendi.