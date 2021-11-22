Kadın montları rafları süslüyor

Kışlık giyim ürünleri raflarda yerini alıyor.

Global giyim markası DeFacto’nun, sonbahar-kış sezonu için tasarladığı kaban ve mont koleksiyonu alternatifleriyle kadınların beğenisine sunuluyor.

Kış sezonunun vazgeçilmezi olan kaban ve montları, gündüzden geceye, ister spor isterseniz klasik parçalarla kombinlenebiliyor. Kadın kışlık mont alternatiflerine internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.