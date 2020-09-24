banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”

Kadın modasında sezonun klasikleri görücüye çıktı

MODANIN KLASİKLERİNİ KENDİ ÖZGÜN TARZIYLA YORUMLAYARAK TASARIMLARINI GELİŞTİREN NGSTYLE, BU SONBAHARDA DA STİLİNDE SADELİKTEN VAZGEÇMEYEN KADINLAR İÇİN SEÇENEKLER SUNUYOR.

Kültür Sanat 24.09.2020, 12:40
Kadın modasında sezonun klasikleri görücüye çıktı

Modanın klasiklerini kendi özgün tarzıyla yorumlayarak tasarımlarını geliştiren NGSTYLE, bu sonbaharda da stilinde sadelikten vazgeçmeyen kadınlar için seçenekler sunuyor.

Modern, şehirli ve stil sahibi kadınların tercih ettiği markalardan biri olan NGSTYLE, yeni sezon ürünleriyle e-ticaret adresi Morhipo.com’da müşterilerinin karşısına çıkıyor. Sade ama şık tasarımların ön plana çıktığı 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunda, yaka ve omuz detaylı trikolar dikkat çekiyor. Yaka işlemeleri ve omuz dekoltelerinin sık çıkacağı bu yıl, özellikle fular yakalı şifon gömlekler ve elbiseler çalışan kadınların tercihleri arasında gardıroplardaki yerini alması bekleniyor.

Markadan koleksiyon hakkında yapılan açıklamada, ’’Son birkaç sezondur trend olan animalprint’i, bu sezon da kazak ve hırkalar başta olmak üzere, elbise ve eteklerde görmeye devam edeceğiz. Özellikle leopar deseni toprak tonlarla kombinleyerek güçlü ve stil sahibi bir tarz yakalayabilirsiniz. Bu sezonun dikkat çeken trendlerinden biri de blok renk kullanımları. Özellikle trikolarda göreceğimiz kontrast ya da ton sür ton renk blokları stilinize sportif bir hava katacak’’ denildi.

NGSTYLE’ın 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonuna e-ticaret adresinden ulaşılabilineceği belirtildi.

Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner378