Kadın modasında sezonun klasikleri görücüye çıktı

Modanın klasiklerini kendi özgün tarzıyla yorumlayarak tasarımlarını geliştiren NGSTYLE, bu sonbaharda da stilinde sadelikten vazgeçmeyen kadınlar için seçenekler sunuyor.

Modern, şehirli ve stil sahibi kadınların tercih ettiği markalardan biri olan NGSTYLE, yeni sezon ürünleriyle e-ticaret adresi Morhipo.com’da müşterilerinin karşısına çıkıyor. Sade ama şık tasarımların ön plana çıktığı 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunda, yaka ve omuz detaylı trikolar dikkat çekiyor. Yaka işlemeleri ve omuz dekoltelerinin sık çıkacağı bu yıl, özellikle fular yakalı şifon gömlekler ve elbiseler çalışan kadınların tercihleri arasında gardıroplardaki yerini alması bekleniyor.

Markadan koleksiyon hakkında yapılan açıklamada, ’’Son birkaç sezondur trend olan animalprint’i, bu sezon da kazak ve hırkalar başta olmak üzere, elbise ve eteklerde görmeye devam edeceğiz. Özellikle leopar deseni toprak tonlarla kombinleyerek güçlü ve stil sahibi bir tarz yakalayabilirsiniz. Bu sezonun dikkat çeken trendlerinden biri de blok renk kullanımları. Özellikle trikolarda göreceğimiz kontrast ya da ton sür ton renk blokları stilinize sportif bir hava katacak’’ denildi.

NGSTYLE’ın 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonuna e-ticaret adresinden ulaşılabilineceği belirtildi.