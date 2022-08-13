Kadıköy’de “Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” başladı

Kadıköy’de tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın diye hazırlanan “Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” programı başladı. Çocuk tiyatroları Kadıköy’ün 4 mahallesinde gezici sahnelerde çocuklar için sergilenecek. Çocuklar 23 Ağustos’a kadar tiyatro izlemenin tadını doyasıya yaşayacak.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” programı Alan Kadıköy Açık Hava Sahnesi’nde, Balon Kukla Tiyatrosu oyuncularının sahneye taşıdığı Korkusuz Salyangoz adlı oyunla başladı. Tiyatro gösterimleri 12-23 Ağustos tarihleri arasında 12 gün boyunca sürecek oyunlar Kadıköy’ün 4 mahallesinde gezici sahnelerde çocuklarla buluşturulacak. Tiyatro oyunlarının çocuklara götürülmesiyle birlikte, her çocuğun tiyatro ile tanışması sağlanacak. Oynanan tiyatro oyunları ile çocuklar tiyatro izlemenin tadını doyasıya yaşayacak.

"Çok eğleniyoruz"

Tiyatroyu izlemeye gelen Azra Büyükünal, “Bence çok güzel oluyor. Burada bir kere daha tiyatroya gelmiştim, çok eğleniyoruz. Tiyatroları da çok sevdiğim için çok güzel oluyor. Ailemle beraber geliyoruz eğlenceli oluyor.” dedi. Çocuğunu tiyatroya getiren Cevahir Şerifoğlu, “Çok güzel bir etkinlik. Açık havada olması daha güzel çocuklar için. Kadıköy Belediyesi’nin etkinliklerine düzenli olarak katılıyoruz ve çocuklar çok eğleniyorlar. Şahane bir program zaten enerjilerini atmaları saat 21.00’i buluyor bizim için çok güzel.” dedi.