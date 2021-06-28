KAAN MÜJDECİ’DEN OLAY YARATACAK “HAMLET” UYARLAMASI: DİZİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

İlk filmi “Sivas”la dünya çapında önemli ödüllere layık görülen Kaan Müjdeci, ses getirecek ilk dizisinin çekimlerini tamamladı. Müjdeci’nin Shakespeare’in ölümsüz eseri “Hamlet”ten uyarladığı ve gerçek bir hikâyeyle harmanladığı dizisinin İstanbul Büyükada’da gerçekleşen çekimleri yaklaşık 2,5 ay sürdü. Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği, GAİN’de yayınlanacak dizinin güçlü kadrosunda Elit İşcan, Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Murat Kılıç, Çiğdem Selışık Onat, Cihat Tamer, Serdar Orçin, Emrullah Çakay ve Mustafa Alabora rol alıyor.

GAİN ve Asteros Film ortak yapımı olan ve “Hamlet” adıyla yola çıkan dizi, 16. yüzyıldaki krallığın yıkılışına ve güç dengelerinin değişimine, bugünkü “fayton krallığı” üzerinden bakıyor. Üstelik bu kez, Hamlet genç bir kadın… İstanbul Büyükada’da, 81 atın topluca gömüleceği bir gece, faytonların sahibi olan adam öldürülür. Katilse erkek kardeşidir. Maktulün genç kızı, babasının katilini bulmak ve karanlık ilişkileri ortaya çıkarmak için bir intikam planı hazırlar: Şüpheli olan herkesi TV’nin en meşhur reality show’unda, sahnede buluşturacaktır.

Değindiği derin konularla çok konuşulacak “Hamlet”, aynı zamanda sürükleyici hikâye anlatımı ve sinematografisiyle iz bırakacak bir yapıt.

“Hamlet”, önümüzdeki sonbaharda yeni nesil içerik platformu GAİN’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. GAİN’in kısa ve uzun yapımlardan oluşan geniş içeriği, Apple Store veya Google Play’den uygulamayı indirerek, www.gain.tv adresinden ya da Apple TV ve Android TV üzerinden, platforma üye olarak izlenebiliyor.