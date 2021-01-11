Jason Statham Antalya'ya film çekmeye geliyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde 1.8 milyar TL'ye mal olan EXPO alanı dev bir film platosuna dönüştürülerek, Hollywood yıldızlarının adresi haline gelecek.

İLK FİLM FİVE EYES

Bu alandaki ilk adım da Hollywood’un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham’ın bir araya geleceği aksiyon filmi Five Eyes’la atılıyor.

KAZANDIRACAĞI GELİR ÇOK YÜKSEK OLACAK

Hürriyet gazetesinden Ceren Deniz'in haberine göre, Hollywood filmi için yapım şirketiyle anlaşma sağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, “Sergi alanımızın aktif olarak değerlendirilmesi için tüm organizasyon şirketlerine teklifler gönderdik. Bu sayede bağlantıyı kurduk. Filmin yapım şirketiyle birlikte çalışan Türk şirketi altyapı ve organizasyonu sağladı. Filmin Antalya’da çekilmesinin sağlayacağı avantajlar yapım şirketine anlatılarak yetkililer ikna edildi. Bu çok yüksek bütçeli bir organizasyon. Kente kazandıracağı gelir de çok yüksek olacak. Dünya piyasasını araştırıp aynı standartlarda bir teklif sunduk ve kabul edildi. EXPO alanındaki iç mekan bahçemizi film çekimleri için kiraya verdik. Şu anda film ekibi orada stüdyo kuruyor. EXPO alanında film platoları oluşturuluyor. Platoların hazırlandığı stüdyo perdelerle çevrildi. Oyuncular önümüzdeki günlerde Antalya’ya gelecek. Onların konaklama ve ulaşım planlamaları da yapıldı.” ifadelerini kullandı.

ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK

Ulaşılabilirlik bakımından avantajlı olduklarını belirten Karaca, "Turizmde dünyaca ünlü olan Antalya’nın adı, bundan sonra sinema sektöründe de duyulur olacak. Konaklama altyapısı ve kolay ulaşılabilirlik bakımından da çok avantajlı durumdayız. Bu projelerin devamının gelmesinin önünde hiçbir engel yok” dedi.

ÖZGÜN DOKUSUNA HAYRAN OLDULAR

Oyuncuların film çekimleri için Antalya'ya geleceklerini ifade Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Başkanı Behiç Özdemir ise, "Bölgeyi incelediler, Kaleiçi ve Karaalioğlu Parkı ve falezlerin özgün dokusuna hayran oldular. Kaleiçi, koruma altında özel bir antik şehir olduğu için ilgili birimlere bilgi verildi ve onay istendi. Film ekibinin başvuru yazısına göre Kaleiçi çekimleri 8 Şubat’tan itibaren başlayacak.” diye konuştu.