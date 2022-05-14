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Japonlardan Tokyo Camisi’ne büyük ilgi

Japonya’daki Tokyo Camisi, dev metropoldeki Müslümanların ardından Japonların da ilgi odağı oldu.

Kültür Sanat 14.05.2022, 14:33
Japonlardan Tokyo Camisi’ne büyük ilgi

Japonya’daki Tokyo Camisi, dev metropoldeki Müslümanların ardından Japonların da ilgi odağı oldu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Tokyo Camisi, otantik mimarisi ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların da etkisiyle, Müslüman toplumun ardından Japonların da ilgi odağı haline geldi. Türk dizilerini izleyen ya da Türk-İslam kültürüne ilgi duyan Japonların, dokusunu Osmanlı mimarisine benzettiği cami, kısa sürede dev metropolün uğrak noktalarından biri oldu. Birçok Japon, camiye gelerek avlusunda ve içinde fotoğraf çekinirken, bazı Japonlar da kendilerine ayrılan bölümde kılınan ikindi namazını izleyerek İslam dinini tanımaya çalıştı.

Aylık 10 bin Japon ziyaretçi

Tokyo Camisi ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas, içinde kültür merkezini de barındıran caminin Türk kültür ve medeniyetinin izlerini taşıması ve nadir eserlere ev sahipliği yapması nedeniyle Japonların ilgi odağı olduğunu söylerken, "Biz de yoğun ilgiyi görerek her Cumartesi-Pazar ve resmi tatillerde Japon ziyaretçilere yönelik Tokyo Camisi özel turları düzenliyoruz. Bu turların da katkısıyla aylık ortalama 10 bin Japon, camiyi ziyaret ediyor. Birçok Japon internet sitesinde, ’Türkiye’ye gitmeden görülmesi gereken Türkiye’ olarak ismimiz ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Tokyo’da gezilmesi gereken ilk 10 yer" listesinde de yerlerini aldıklarını vurgulayan Alas, "Tokyo’daki Müslümanlar için ortak buluşma noktası olan Tokyo Camisi ve Diyanet Türk Kültür Merkezi, Japonlar arasında da ortak bir buluşma noktası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"Popüler olduğu için geldim"

Camiyi sosyal medyadan duyduğunu ve fotoğraf çekinmek üzere geldiğini kaydeden Yuki Arazawa ise, "Instagram’da camide paylaşılan fotoğrafların ünlü hale geldiğini ve buranın popüler bir nokta olduğunu görünce bugün ilk kez gelmek istedim" diye konuştu.

Camiyi otantik mimarisi nedeniyle ziyaret ettiğini belirten Eri Wakayama da, "Mimari ve camide bulunan geleneksel desenler oldukça ilgi çekici ve fotojenik. Ayrıca buradaki Türk marketinde satılan meyve sularını sevmem de ziyaretimin bir nedeni" dedi.

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