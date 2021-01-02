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İznik’in gözbebekleri oldular
Bursa’nın İznik ilçesinde Hisardere kazı alanından çıkartılan devasa lahitler İznik Müzesi’nde sergileniyor.
Kültür Sanat 02.01.2021, 18:08
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Bursa’nın İznik ilçesinde Hisardere kazı alanından çıkartılan devasa lahitler İznik Müzesi’nde sergileniyor.UNESCO’ya aday tarihi kent İznik’te 1.derecede sit alanından çıkarılan kabartmalı ve mükemmel bir ince işçiliğe sahip lahitler İznik Türk İslam Eserleri Müzesi’nin bahçesinde sergileniyor. Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahitleri görmek isteyen yerli yabancı turistler Demirparmaklıklardan bakarak muhteşem lahitleri görebiliyor.
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