İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, kültürel ve sosyal etkinlikler ile depremzedelerin yanında

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, kadın ve çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra Ramazan gecelerinin vazgeçilmez geleneği olan “Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu” canlı sahne performansları ile her akşam Dulkent çadır bölgesindeki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezinde depremzedelere moral desteği veriyor.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesindeki Dulkent çadır bölgesindeki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezinde görev alıyor.

Enstitü, bölgedeki ihtiyaçlardan yola çıkarak, üzerine düşen görevleri yerine getirmek için elinden geleni yapabilmek adına çalışmalarını ve atölye üretimlerini bu yönde yoğunlaştırdı.

Enstitü, Dulkent çadır bölgesindeki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezinde kadın ve çocuklara yönelik birçok etkinlik ve atölye çalışmaları düzenlemeye başladı.

Kadınlara yönelik; giyim üretim teknolojisi, ebru, keçe, el örgüsü, iğne oyası, ahşap baskı ve takı üretimi atölye çalışmalarında kadınların ilgili atölye becerilerini kazanarak kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve ileriye dönük üretim faaliyetleri yapabilmeleri hedefleniyor. Çocuklara yönelik ise psikomotor beceri geliştirme etkinlikleri ile çocuklara psikososyal destek sağlamak hedefleniyor.

Ayrıca enstitü tarafından her akşam sahnelenen “Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu” da her kesimden büyük ilgi görüyor. İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, kültürel mirasımız, Ramazan gecelerinin vazgeçilmez geleneği olan “Karagöz-Hacivat” Türk gölge oyunlarını sergileyerek kültürel etkileşimi sağlamayı hedefliyor. “Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu” her akşam canlı sahne performansları ile büyük ilgi görüyor.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü kadınlara destek olarak, ileriye yönelik istihdama uygun beceri geliştirme kursları ve atölyeleri ile Dulkent çadır bölgesindeki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezinde yer alıyor.