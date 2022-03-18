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İş Sanat konserleri Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’yla başlıyor

İş Sanat, Nisan ayı konserlerine dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası konserleri ile başlıyor.

Kültür Sanat 18.03.2022, 11:39
İş Sanat konserleri Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’yla başlıyor

İş Sanat, Nisan ayı konserlerine dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası konserleri ile başlıyor.

Venezuela’da bir sosyal dönüşüm hareketi amacıyla kurulan, sonrasında yakaladığı başarı ile dünyanın en saygın orkestraları arasında gösterilen Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştireceği iki konser ile uzun bir aradan sonra İş Sanat’ta seyircisiyle buluşuyor.

Seyircili konserleri ve YouTube yayınları ile hibrit bir sezon sürdüren İş Sanat’ın çevrim içi konserleri Milli Reasürans Oda Orkestrası konseri ile Nisan ayında da devam ediyor. İlk gösterimi 13 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da yapılacak konseri, orkestra şefi Hakan Şensoy yönetecek. Konserin solisti ise flütçü Sonat Sözer olacak. Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletilerde bu ay Nezihe Meriç’in hikâyeleri yer alacak.

Yeni video dizisi “Çocukken Büyüdüm Ben” yeni bölümleriyle İş Sanat’ın YouTube kanalında seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

Simon Bolivar Senfoni Orkestrası iki konserle İş Sanat’ta

Bir sosyal dönüşüm hareketi olarak kurulan “El Sistema”nın yetiştirdiği müzisyenlerden oluşan dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan’da iki ayrı konserle İş Sanat’a konuk oluyor. Dünya çapında verdikleri konserler ile dikkat çeken, orkestra şefi Christian Vasquez yönetimindeki Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın ilk konserinde çellist Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak. Konser, 6 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek. Konserin repertuvarında, Antonn Dvok’ın Si Minör Çello Konçertosu ve Sergey Prokofyev’in 5. Senfonisi seslendirilecek.

Orkestranın sahne alacağı 7 Nisan’daki ikinci konserin repertuvarı ise Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserlerinden oluşuyor. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andrés David Ascanio yönetecek. Orkestra şefliğinin yanı sıra, Simon Bolivar Trompet Topluluğu’nun da üyesi olan Ascanio, dünyanın en büyük orkestrası olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren El Sistema Gençlik Orkestrası’nın da birçok konserini yönetiyor. Christian Vasquez’in batonu devralacağı konserin ikinci bölümünde ise Leonard Bernstein’ın unutulmaz eseri “Batı Yakasının Hikâyesi” müzikalinin orkestraya uyarlanan senfonik dansları seslendirilecek. Konser, 7 Nisan Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın bu sezonki ikinci konseri çevrimiçi olarak klasik müzik severlerle buluşacak. Orkestra şefi Hakan Şensoy yönetimindeki konserin solisti flütçü Sonat Sözer olacak. Antonio Vivaldi, Gabriel Fauré ve Arthur Barbosa’nın eserleriyle doğadan ilham alan bir repertuarla hazırlanan Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri, 13 Nisan saat 20.30’daki ilk gösteriminden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.

Cumhuriyetin ilk kadın yazarlarından Nezihe Meriç’in hikâyeleri 25 Nisan Pazartesi, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında izleyicisiyle buluşacak. “Yeşil, dalga dalga gölgeleniyor” başlıklı dinletide, "Çalgıcı", "Bazıları", "Kapalı Öykü-1", "Işın", "Sepetli Kadın" hikâyeleri seslendirilecek. Eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde müzikle bir arada sunulan hikâyeleri, Atilla Birkiye düzenledi ve Mehmet Birkiye sahneye uyguladı.

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek, Aslı Yılmaz seslendirdiği dinletinin efektleri ise Vehbi Arslan’a ait. Müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği dinletiye Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek. Etkinlik, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilir.

‘Çocukken Büyüdüm Ben’ ile eğlence dolu dakikalar

Semaver Kumpanya’nın İş Sanat’a özel hazırladığı video serisi Çocukken Büyüdüm Ben yeni bölümleriyle devam ediyor. Terzi Mahmut Bey ve dükkânına gelen kukla İhsan’ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer kukla ve insanlarının da katılmaya başladığı dizinin yeni bölümleri 3 ve 17 Nisan Pazar saat 15.00’te seyircilerle buluşacak. Serinin önceki bölümleri İş Sanat’ın YouTube kanalından ve Türkiye İş Bankası Kumbara Dergisi’nin internet sitesinden izlenebilir.

Senaryosunu Hakan Tabakan’ın yazdığı, yönetmenliğini Volkan M. Sarıöz’ün üstlendiği, dekor tasarımı İsmail Hazır, kostüm tasarımı Sema Öztaş, müzik tasarımı Okan Kaya, kukla tasarımı Sibel Altan ve ışık tasarımı Kaan Aloğlu’na ait olan dizinin oyuncu kadrosunda ise Mehmet Konu, Sarp Aydınoğlu, Onur Şenol, Sibel Altan, Onur Yalçınkaya, Nisan Yenigül ve Metin Alpargun yer alıyor.

Renk Ustası Habip Aydoğdu ‘Kırmızı Yine Kırmızı’ sergisi ile İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde

Yaşamla ve toplumsal olaylarla olan ilişkisini her zaman canlı tutan Habip Aydoğdu, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 20 Nisan’da “Kırmızı Yine Kırmızı” başlıklı sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide, kendi özgün dilini oluşturan bir sanatçı olarak dikkat çeken Habip Aydoğdu’nun 40 yıllık sanat yaşamı 10’ar yıllık dönemlerle gözler önüne seriliyor.

Sanatçının eserleri 1970’ler Yaşam Kavgası, 1980’ler Uçan Düş, 1990’lar Az Olanla Düşündürtmek/ Kırmızının İktidarı, 2000’ler Modernizmin İzinde/ Kurban adlarıyla ve ressamın sanatsal dönüşümünü izleme şansı oluşturacak bir düzen ile sergileniyor.

Sergi 30 Temmuz 2022 tarihine kadar Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. Katında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde gezilebilir.

Yalçın Gökçebağ Retrospektif Sergisi ile Kibele Sanat Galerisi’nde

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 27 Nisan’dan itibaren “Anadolu’nun Ressamı” olarak tanınan Yalçın Gökçebağ’ın retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide sanatçının farklı dönemlerine ait eserleri yer alıyor.

Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu yaşamını, insanını ve doğasını gözlemleme imkânı bulan Gökçebağ, tanık olduğu güzellikleri özümseyerek tuvalleri aracılığıyla bizleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. 64 yıllık sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerinde artık kaybolmakta olan kırsal yaşamı sanatının gücüyle birleştirerek kültürel bir mirası gelecek kuşaklara emanet ediyor.

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