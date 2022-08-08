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İş Sanat Çarşamba Sahnesi’nde ’Arkeoloji Sohbetleri’ devam ediyor

İş Sanat’ın Bodrum’da gerçekleştirdiği İş Sanat Çarşamba Sahnesi, ’Arkeoloji Sohbetleri’ ile devam ediyor.

Kültür Sanat 08.08.2022, 13:07
İş Sanat Çarşamba Sahnesi’nde ’Arkeoloji Sohbetleri’ devam ediyor

İş Sanat’ın Bodrum’da gerçekleştirdiği İş Sanat Çarşamba Sahnesi, ’Arkeoloji Sohbetleri’ ile devam ediyor.

İş Sanat’ın Bodrum’da gerçekleştirdiği “İş Sanat Çarşamba Sahnesi”, gazeteci Emrah Kolukısa’nın moderatörlüğünde “Arkeoloji Sohbetleri” ile devam ediyor. 10 Ağustos saat 21.00’de başlayacak etkinlikte Kolukısa, Teos Antik Kenti kazı başkanı, arkeolog Prof. Dr. Musa Kadıoğlu’nu ağırlayacak. Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, 2010 yılından bu yana başkanlığını üstlendiği Ionia Bölgesi’nin 12 kentinden biri olan antik liman kenti Teos Antik Kenti kazılarını, Antik dönem ve Roma dönemi kalıntılarını, Dionysos Tapınağı, Agora, Tiyatro ve Antik Liman yapılarını ele alarak Türkiye’nin arkeolojik mirasına katkısını anlatacak. Sohbetin ardından akşam, Başar Can Kıvrak’ın piyano resitali ile devam edecek. Sergei Rachmaninov ve Cesar Franck’ın eserlerinden oluşan resital, saat 22.00’de başlayacak. Etkinlikler yaz sonuna kadar Bodrum’da ücretsiz gerçekleştirilecek.

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