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İnsanların zor dönemlerinin aşımını kolaylaştıran ’Geçecek’ raflardaki yerini aldı

Psikolog Ceren Gümüş Yaşa’nın ‘‘Geçecek’’ adlı kitabı hepimizin yaşadığı veya yaşayabileceği, yaşandığında aşılamaz gibi gelen sorunlara eğilerek, kişinin bu sorunları aşabilmesi adına farkındalık kapısını aralıyor.

Kültür Sanat 03.12.2021, 16:22
İnsanların zor dönemlerinin aşımını kolaylaştıran ’Geçecek’ raflardaki yerini aldı

Psikolog Ceren Gümüş Yaşa’nın ‘‘Geçecek’’ adlı kitabı hepimizin yaşadığı veya yaşayabileceği, yaşandığında aşılamaz gibi gelen sorunlara eğilerek, kişinin bu sorunları aşabilmesi adına farkındalık kapısını aralıyor.

İnsanların sorunlarına karşın farkındalıklarını arttırarak zor dönemleri aşımını kolaylaştırabilmek amacıyla kaleme aldığı Nesil yayınları tarafından yayımlanan kitabında Yaşa, aynı zamanda kişinin yaşadığı duyguları özümseyerek hayatına devam edebilmesi adına yaşadıklarını irdelemeye davet ediyor.

Yaşa, Geçecek kitabında şunları anlatıyor:

"- İyi ve kötü duygular olmadığını, bize iyi hissettiren ve iyi hissettirmeyen duyguların varlığını, hissettiğimiz tüm duyguların bizi ifade ettiği ve duygularımızı görmezden gelmemenin önemini

- Tüm güçlülük kavramının doğru olmadığı, güçlü olmanın aslında yardım talep edebilmekten geçtiğini,

- İncindiğimiz/kırıldığımız yerden onarılmanın ne kadar önemli olduğu

- Neler ile kendimizi onarabileceğimizi

- Yolumuzu, yönümüzü bulabilmenin önemli olduğu ancak yönümüzü de yolumuz içerisinde keşfedebileceğimizi,

- Sevgiyi, acıyı, öfkeyi dile getirmenin önemini,

- Görmediğimiz zaman göremeyeceğimizi, başkasını görebilmek için önce kendimizi görmemiz gerektiğini".

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