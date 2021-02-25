İlkadım Belediyesi Cemal Safi’yi ödüllü şiir yarışması ile anacak

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Samsunlu şair ve söz yazarı Cemal Safi, İlkadım Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ödüllü şiir yarışması ile anılacak.

Türk Dil Kurumu tarafından ‘Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair’ olarak ödüllendirilen şair ve söz yazarı Cemal Safi, İlkadım Belediyesi’nin düzenleyeceği ödüllü şiir yarışması ile hatırlanacak. Cemal Safi’yi anmak için ölümünün 3’üncü yıl dönümünde “Aşk” konulu şiir yarışması yapılacak.

Ödüllü şiir yarışmasına 18 yaş üzeri herkes en fazla iki şiirle katılabilecek. Aşk konulu şiirlerin yarışacağı yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 3 bin TL, mansiyonlar bin 500 TL olarak belirlenirken ödüller arasında 2 adet Türk dünyası özel ödülü de yer alıyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 9 Nisan 2021.

“Kaybedeni olmayan yarışmaya herkesi davet ediyorum”

Yarışmayı çok önemsediklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Düzenlediğimiz yarışmanın şehrimizin yetiştirdiği ve özellikle de İlkadım’da yetişmiş büyük bir üstada bir vefa borcu olarak görüyorum. Sanatkarlarımıza değer vererek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Türk edebiyatına büyük katkılar sağlayan ve bestelenen 150’den fazla şiiri ile kalplerde taht kuran şair Cemal Safi’nin sanata, sanatçıya verdiği ve şehrimize kattığı değer her platformda anlatılsın, yaşatılsın. Bedenen aramızdan ayrışmış olabilirler ama fikirleri ile düşünceleri ile gelecek nesillerde yaşasın, anlatılsın istiyoruz. Türkiye’ye mal olmuş usta bir şairimizin adını yaşatmak adına bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz şiir yarışması ile gençlerimize ve çocuklarımıza da Cemal Safi’yi tanıma şansı vermiş olacağız. Bizlerin hayatına şiirleri ile dokunan ve toplum tarafından beğeni kazanan sanatçılarımıza bir vefa borcumuz var. Samsunumuzun yetiştirdiği önemli değerleri gerek anarak gerek hatırlatarak gerekse o değerlerin yapıtlarını, eserlerini öne çıkararak anlatmaya gayret ediyoruz. Edebiyatımız açısından kaybedenin olmayacağı yarışmaya tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.